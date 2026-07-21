L'avionneur Airbus prévoit d'accroître nettement sa rentabilité d'ici à 2029, tablant sur un bénéfice avant intérêts et impôts ajusté d'environ trois quarts supérieur à son niveau de 2025, a-t-il annoncé mardi.

( AFP / BERTRAND GUAY )

Le groupe organisera une présentation de perspectives de moyen terme à 16h30 GMT, à l'occasion du salon aéronautique de Farnborough, au Royaume-Uni, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Il a précisé dès à présent que ses prévisions pour 2026 resteraient inchangées, mais que l'Ebit ajusté, qui avait été de 7,1 milliards d'euros en 2025, devrait atteindre 12 à 13 milliards d'euros en 2029.

"Notre trajectoire alimente notre croissance rentable, créant de la valeur pour nos clients, salariés, partenaires et actionnaires, tandis que nous continuons à être en pointe dans une aérospatiale durable", a commenté le directeur général Guillaume Faury, cité dans un communiqué.

La direction doit lors de cette présentation réaffirmer l'objectif d'un rachat d'actions, jusqu'à 5 milliards d'euros en trois ans, montant autorisé par son conseil d'administration.

Alors que les commandes sont portées par une conjoncture favorable aussi bien dans l'aéronautique civile que militaire, Airbus a pour premier défi d'accélérer sa production.

Il y parvient dans les avions de ligne, ayant livré 351 appareils au premier semestre, soit 15% de plus que sur la même période de 2025.