Le Kazakhstan gèle les avoirs de l'exploitant de Kashagan en raison d'une amende environnementale contestée de 5 milliards de dollars

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Le Kazakhstan a gelé les biens et les moyens de transport de la North Caspian Operating Company, l'exploitant du gisement pétrolier de Kashagan, en raison du non-paiement d'une amende environnementalede près de 5 milliards de dollars , selon la base de données du ministère de la Justice .

La base de données ne précise pas quels biens ou véhicules sont concernés. Cette mesure a été imposée le 21 juillet.

La NCOC – une coentreprise regroupant notamment Shell SHEL.L , TotalEnergies TTEF.PA , ExxonMobil XOM.N et la société chinoise CNPC – n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Le Kazakhstan a déclaré qu’il pourrait chercher à faire appliquer une amende environnementale de 2 300 milliards de tenge (4,84 milliards de dollars) à l’encontre de la NCOC pour des violations présumées des limites de stockage de soufre, et a averti le dirigeant de la société d’éventuelles poursuites pénales .

La NCOC et ses sous-traitants contestent cette amende ainsi que les allégations qui la sous-tendent, et l'affaire fait actuellement l'objet d'un arbitrage international .

(1 $ = 474,8500 tenge)