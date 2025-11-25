Le Kazakhstan affirme que l'attaque du CPC par un drone n'a pas affecté les livraisons de pétrole, selon l'Ifax

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère de l'énergie du Kazakhstan a déclaré mardi que l'incident au cours duquel un drone a attaqué le Caspian Pipeline Consortium (CPC) n'a pas affecté les expéditions et le transport de pétrole, a rapporté l'agence de presse russe Interfax.

"Le Kazakhstan expédie du pétrole comme d'habitude", a déclaré le ministère.