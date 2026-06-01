Le Kazakhstan affirme avoir ramené sa production de pétrole à 290 000 tonnes par jour

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le ministre de l'Énergie du Kazakhstan, Erlan Akkenzhenov, a déclaré lundi que le pays avait ramené sa production de pétrole à 290 000 tonnes par jour après avoir subi des baisses de production.
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