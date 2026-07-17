Apple serait en pourparlers avec le ministère américain de la Justice en vue d'un règlement à l'amiable dans le cadre d'une affaire de concurrence, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions tout au long du texte)

Apple AAPL.O et le ministère américain de la Justice sont engagés dans des discussions préliminaires en vue d’un règlement à l’amiable concernant une action en justice datant de 2024, qui accuse le fabricant de l’iPhone d’avoir enfreint les lois de la concurrence, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Apple et leministère américain de la Justicen’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

Les discussions sont en cours, mais rien ne garantit que les deux parties parviendront à un accord, précise l’article, ajoutant que le fabricant de l’iPhone a fait plusieurs propositions au ministèrede la Justiceafin de mettre un terme à cette affaire.

Le ministère et 15 États ont poursuivi Apple en justice en 2024 dans le cadre de la campagne de répression menée par le gouvernement contre les géants de la tech, accusant le fabricant d’iPhone d’avoir monopolisé le marché des smartphones, d’avoir porté préjudice à ses concurrents plus modestes et d’avoir fait grimper les prix.

Dans le cadre de cette action en justice, les États-Unis avaient accusé Apple d’empêcher les consommateurs de se tourner vers la concurrence et avaient cité cinq exemples dans lesquels Apple avait utilisé des mécanismes pour freiner des technologies qui auraient accru la concurrence sur le marché des smartphones: les « super-applications », les applications de jeux en streaming sur le cloud, les applications de messagerie, les montres connectées et les portefeuilles numériques.

Selon le rapport, il n’a pas été possible de savoir si les procureurs généraux des États étaient engagés dans des négociations en vue d’un accord à l’amiable.

Vendredi après-midi, l’action Apple reculait de 1,1 %. Elle a progressé d’environ 23 % cette année.

Ce rapport intervient quelques jours après qu’Apple a poursuivi en justice OpenAI et deux de ses anciens employés, les accusant d’avoir détourné ses secrets commerciaux afin de favoriser l’incursion du propriétaire de ChatGPT sur le marché du matériel grand public, ce qui marque une escalade spectaculaire des tensions déjà latentes entre les deux entreprises.