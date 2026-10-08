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Le groupe maritime Maersk augmente la surtaxe d'urgence sur le carburant pour le transport terrestre au Royaume-Uni et en Irlande en raison du conflit au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 12:22

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction: le supplément s'applique au transport terrestre au Royaume-Uni et en Irlande, et non à l'ensemble des enlèvements à l'exportation et des livraisons à l'importation)

Le groupe maritime danois Maersk MAERSKb.CO a annoncé jeudi qu’il augmentait sa surtaxe de carburant d’urgence (EFS) sur le transport terrestre au Royaume-Uni et en Irlande en raison du conflit en cours au Moyen-Orient.

Les cours du pétrole ont augmenté jeudi en raison des inquiétudes concernant l’approvisionnement en provenance du Moyen-Orient, sur fond de multiplication des attaques contre le trafic maritime dans le golfe Persique et le détroit d’Ormuz, tandis que les États-Unis réduisaient leur production alors qu’un ouragan menaçait les installations offshore.

Maersk a indiqué dans un communiqué qu’elle portait sa EFS à 20 % à compter du 12 octobre, et qu’elle continuerait à réévaluer régulièrement cette surtaxe.

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