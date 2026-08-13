Le groupe de transport maritime par conteneurs Maersk affiche un bénéfice au deuxième trimestre supérieur aux prévisions et revoit ses perspectives à la hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le groupe maritime danois Maersk
MAERSKb.CO a annoncé jeudi un résultat d'exploitation au deuxième trimestre supérieur aux prévisions et a revu à la hausse ses prévisions de résultats pour l'ensemble de l'année, pour la deuxième fois cette année.
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