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Le groupe Carso de Slim va racheter la participation de TotalEnergies dans un bloc offshore au Mexique
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 00:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le conglomérat mexicain Grupo Carso, contrôlé par le milliardaire Carlos Slim et sa famille, a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue d'acquérir la participation de 30% détenue par TotalEnergies TTEF.PA dans le bloc 30, un projet pétrolier et gazier offshore au Mexique.

Une fois la transaction finalisée, Harbour Energy HBR.L restera l'opérateur avec 70% des parts, tandis que Grupo Carso, par l'intermédiaire d'une filiale, détiendra les 30% restants, selon un communiqué de la société.

Le bloc 30 est situé en eaux peu profondes au large des côtes mexicaines et produit du pétrole brut léger. À l’origine, ce bloc avait été attribué en avril 2018 dans le cadre d’un contrat de partage de production d’une durée de 25 ans, à l’issue d’un appel d’offres international.

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