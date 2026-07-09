Le FTSE 100 de Londres recule alors que les tensions au Moyen-Orient persistent ; AstraZeneca pèse sur l'indice

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* Le FTSE 100 recule de 0,6 %, le FTSE 250 progresse de 0,1 %

* Les valeurs pharmaceutiques plombent le marché, tandis que les sociétés minières spécialisées dans les métaux précieux suivent la hausse des cours de l'or

* AstraZeneca s'effondre après un revers dans un essai clinique de phase avancée

* Playtech en tête des valeurs de taille moyenne grâce à des prévisions de bénéfices optimistes pour 2026

Le FTSE 100 britannique a reculé jeudi, les investisseurs étant confrontés à une recrudescence des tensions au Moyen-Orient, le poids lourd AstraZeneca venant aggraver la pression après avoir annoncé des résultats décevants concernant un essai clinique en phase avancée.

L'indice des valeurs vedettes FTSE 100 .FTSE a reculé de 0,6 % à 10.417,63 points à 10 h 45 GMT, tandis que l'indice des valeurs moyennes FTSE 250 .FTMC a progressé de 0,1 %.

* Les cours du pétrole ont légèrement progressé après les nouvelles frappes américaines contre l’Iran, bien que les inquiétudes des investisseurs aient été tempérées après que le président américain Donald Trump a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que le conflit dégénère en une guerre à part entière. Les valeurs énergétiques .FTNMX601010 ont reculé de 1 %.

* Les actions du secteur pharmaceutique .FTNMX201030 ont enregistré les plus mauvaises performances, avec une baisse de 6,2 %, entraînées par un recul de 9,2 % d’AstraZeneca AZN.L après que le médicament Wainua de ce laboratoire pharmaceutique , destiné au traitement d’une maladie neurologique et développé en partenariat avec la société américaine Ionis

IONS.O , n’ait pas atteint son objectif principal de réduction des décès cardiovasculaires et des problèmes cardiaques récurrents lors d’un essai clinique de phase avancée.

* Les sociétés minières spécialisées dans les métaux précieux .FTNMX551030 ont progressé de 2,6 %, suivant la hausse des cours de l’or, le dollar plus faible ayant renforcé l’attrait du métal précieux, tandis que les investisseurs continuaient de suivre l’évolution de la situation au Moyen-Orient à la recherche d’indices sur les perspectives d’inflation et de taux d’intérêt. GOL/

* Playtech PTEC.L a dominé l’indice des valeurs moyennes, avec une hausse de 17,7 % après que la société de jeux en ligne a annoncé des prévisions de bénéfice récurrent ajusté pour 2026 supérieures aux attentes du marché, grâce à une croissance robuste aux États-Unis et en Amérique latine.

* Computacenter CCC.L a figuré parmi les meilleures performances de l’indice de référence, avec une hausse de plus de 7 % après que le fournisseur de services informatiques a déclaré s’attendre à ce que ses résultats annuels dépassent les prévisions du marché, grâce à une forte demande en infrastructures liées à l’IA de la part de clients hyperscale en Amérique du Nord et au Royaume-Uni.