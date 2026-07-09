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PepsiCo dépasse les prévisions de chiffre d'affaires, reste vulnérable aux arbitrages budgétaires des consommateurs
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 14:27

PepsiCo va baisser les prix des Lay's et des Doritos face à la réaction des consommateurs

PepsiCo va baisser les prix des Lay's et des Doritos face à la réaction des consommateurs

PepsiCo a dépassé jeudi les ‌prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, le géant des ​boissons ayant bénéficié d'une demande soutenue pour les sodas sans sucre sur certains de ses principaux marchés.

Le groupe a également maintenu ses prévisions annuelles, mais a ​indiqué que le resserrement des budgets des consommateurs, dû à la montée des pressions inflationnistes, avait freiné la ​croissance en Amérique du Nord.

Le chiffre ⁠d'affaires organique de la division alimentaire du groupe en Amérique du Nord ‌a reculé d'environ 2% au cours du trimestre considéré.

PepsiCo avait baissé les prix de marques telles que Lay's et Doritos en Amérique ​du Nord afin de ‌reconquérir les consommateurs soucieux de leur budget, qui se tournaient ⁠vers des alternatives moins chères et des formats plus petits face aux craintes persistantes liées à l'inflation.

"Les résultats ont été modérés au cours du trimestre, la performance ⁠du secteur des ‌aliments et des boissons aux États-Unis s'étant ralentie en raison du ⁠resserrement des budgets des consommateurs lié à la hausse des pressions inflationnistes" ‌a déclaré le PDG Ramon Laguarta dans un communiqué préparé.

Le chiffre ⁠d’affaires trimestriel de PepsiCo a progressé de 6,4% par rapport ⁠à l’année précédente, pour ‌atteindre 24,18 milliards de dollars (21,17 milliards d'euros), alors que les analystes tablaient sur ​une hausse de 5,4% à 23,95 milliards ‌de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le groupe a également affiché un bénéfice par action "core" ​trimestriel de 2,20 dollars, contre 2,12 dollars il y a un an.

PepsiCo prévoit pour l’exercice 2026 une croissance organique de son chiffre d’affaires comprise entre ⁠2% et 4%.

L'entreprise prévoit également une hausse de son bénéfice par action "core" à taux de change constant comprise entre 4% et 6% pour l'exercice 2026.

L'action PepsiCo progressait d'environ 1% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

(Rédigé par Anuja Bharat Mistry à Ba,galore et Alexander Marrow à Londres; Version française Matthieu Huchet, édité ​par Benoit Van Overstraeten)

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