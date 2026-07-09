La BCE voit l'inflation continuer à accélérer

Vue du siège de la Banque centrale européenne (BCE) à Francfort

Les responsables de ​la Banque centrale européenne (BCE), réunis en juin, ont pris ​connaissance de projections montrant que ​l'inflation resterait supérieure ⁠à l'objectif visé à ‌moyen terme malgré les hausses des coûts ​d'emprunt ‌envisagés, montre le compte-rendu ⁠de leur réunion.

"L'inflation globale devrait continuer à augmenter ⁠au cours ‌de l'été et rester ⁠bien au-dessus de ‌l'objectif jusqu'au premier ⁠semestre 2027, même si ⁠les projections ‌intègrent déjà près de ​trois hausses ‌de taux d'intérêt de 25 points de ​base" , écrit la BCE dans ⁠les "minutes" de sa réunion des 10 et 11 juin.

(Reportage Francesco Canepa; version française Claude Chendjou, édité par ​Sophie Louet)