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La BCE voit l'inflation continuer à accélérer
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 14:33

Vue du siège de la Banque centrale européenne (BCE) à Francfort

Vue du siège de la Banque centrale européenne (BCE) à Francfort

Les responsables de ​la Banque centrale européenne (BCE), réunis en juin, ont pris ​connaissance de projections montrant que ​l'inflation resterait supérieure ⁠à l'objectif visé à ‌moyen terme malgré les hausses des coûts ​d'emprunt ‌envisagés, montre le compte-rendu ⁠de leur réunion.

"L'inflation globale devrait continuer à augmenter ⁠au cours ‌de l'été et rester ⁠bien au-dessus de ‌l'objectif jusqu'au premier ⁠semestre 2027, même si ⁠les projections ‌intègrent déjà près de ​trois hausses ‌de taux d'intérêt de 25 points de ​base" , écrit la BCE dans ⁠les "minutes" de sa réunion des 10 et 11 juin.

(Reportage Francesco Canepa; version française Claude Chendjou, édité par ​Sophie Louet)

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1 commentaire

  • 14:48

    Et on taxe les colis chinois....le consommateur payera, ça soutiendra l'inflation. Et amazon se frotte les mains

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