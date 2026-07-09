PEA et parts sociales : pourquoi clôturer son plan peut parfois prendre du temps

Attention si vous voulez transférer votre PEA alors qu'il intègre des parts sociales dans son portefeuille. ( Crédits photo: Shutterstock)

Clôturer un PEA semble, en principe, une démarche simple. Mais lorsque le PEA contient des parts sociales d'une banque mutualiste, l'opération peut se révéler plus longue que prévu. Un cas traité par le médiateur de l'AMF, rappelle l'importance de bien comprendre ces titres particuliers avant de demander un transfert ou une clôture.

Dans un dossier examiné par le médiateur de l'AMF, une épargnante, Madame X, souhaite fermer son PEA. En janvier 2026, elle en fait la demande auprès de sa banque. Mais son conseiller lui indique que la clôture ne pourra pas être réalisée avant le mois de juin, sans lui fournir d'explication claire.

Pour cette épargnante, la situation est difficile à comprendre. Pourquoi faudrait-il attendre plusieurs mois pour fermer un compte d'épargne ? Mécontente, elle saisit alors le médiateur afin d'obtenir une clôture immédiate de son plan.

Des parts sociales, un placement à part

L'explication vient de la composition du PEA de Madame X : il ne contient que des parts sociales. Ces titres sont particuliers. Ils correspondent à une part du capital d'un établissement mutualiste ou coopératif, comme certaines banques. Contrairement à des actions cotées en Bourse, les parts sociales ne se vendent pas librement à tout moment.

Leur revente est encadrée par les statuts de l'établissement. Autrement dit, chaque banque mutualiste fixe ses propres règles : calendrier, procédure, délais à respecter. Dans le cas étudié par le médiateur de l'AMF, les parts sociales ne peuvent être revendues qu'une fois par an, avec une demande à effectuer avant le 31 mai. C'est pourquoi la banque a annoncé une clôture possible seulement en juin.

Une solution exceptionnelle existait pourtant

Le dossier révèle cependant un point important : les statuts de la banque prévoyaient une possibilité de rachat dérogatoire en cas de clôture d'un PEA. En clair, il existait une procédure exceptionnelle permettant de racheter les parts sociales en dehors du calendrier habituel.

Mais cette option n'a pas été proposée à Madame X par son conseiller. C'est regrettable, car une information claire aurait pu lui permettre de mieux comprendre ses droits et les démarches possibles. Lorsque la banque a finalement répondu, fin avril, il était trop tard pour activer cette solution : les opérations sur parts sociales étaient alors bloquées à l'approche de l'assemblée générale de l'établissement.

Pourquoi l'assemblée générale bloque-t-elle les opérations ?

Dans les banques mutualistes, les détenteurs de parts sociales sont aussi des sociétaires. Ils peuvent participer à la vie de l'établissement, notamment lors des assemblées générales. Avant ces réunions, les opérations sur les parts sont souvent suspendues pour stabiliser le nombre de sociétaires et le montant du capital social.

Il faut ensuite attendre la décision sur la rémunération des parts sociales. Celle-ci prend la forme d'intérêts, fixés chaque année en assemblée générale. Dans le cas de Madame X, suivre la procédure classique lui imposait donc encore quelques semaines d'attente, mais lui permettait aussi de percevoir les intérêts liés à ses parts avant la clôture de son PEA.

La bonne leçon pour les épargnants

Ce cas traité par le médiateur de l'AMF montre que les parts sociales sont parfois mal connues. Elles peuvent être logées dans un PEA, mais elles ne se comportent pas comme des actions ordinaires. Elles ne sont pas transférables d'un établissement à l'autre : en cas de changement de banque ou de clôture du PEA, il faut généralement les revendre.

Avant toute démarche, il est donc essentiel de se renseigner auprès de son agence et de consulter les règles prévues par les statuts de l'établissement. Il faut notamment vérifier les dates de rachat, les délais à respecter et l'existence éventuelle d'une procédure exceptionnelle.

Une responsabilité aussi pour les banques

Les établissements ont, eux aussi, un rôle central à jouer. Leurs conseillers doivent être capables d'expliquer simplement les conditions de rachat des parts sociales, y compris les éventuelles possibilités de sortie dérogatoire.

Une information claire, donnée dès le départ, permet d'éviter l'incompréhension, la frustration et les démarches inutiles. Pour les épargnants comme pour les banques, la pédagogie reste donc la meilleure alliée d'une clôture de PEA réussie.