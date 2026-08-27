Le FTSE 100 britannique recule, les valeurs bancaires et énergétiques chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Dernières informations à la clôture du marché)

* Le FTSE 100 recule de 0,8 %, le FTSE 250 de 0,04 %

* Computacenter en tête du FTSE 100 après une révision à la hausse de la note par un courtier

* Halfords bondit après avoir annoncé un bénéfice annuel supérieur aux prévisions

* Les anticipations de hausse des taux de la BoE repoussées à 2027

Le FTSE 100 de Londres a reculé pour la deuxième séance consécutive jeudi, la faiblesse des valeurs bancaires et énergétiques ayant éclipsé les gains enregistrés par les titres des secteurs des données et des logiciels.

L'indice des valeurs vedettes FTSE 100 .FTSE a reculé de 0,8 % à 10.792,54 points, enregistrant sa plus forte baisse journalière depuis un mois et demi. L'indice des valeurs moyennes FTSE 250 .FTMC a terminé pratiquement inchangé.

* Les valeurs bancaires .FTNMX301010 ont figuré parmi les principaux freins à l’indice, les rendements des gilts ayant baissé après que les investisseurs ont repoussé à 2027 leurs anticipations concernant la prochaine hausse de taux de 0,25 point de la Banque d’Angleterre.

* Les géants pétroliers Shell SHEL.L et BP BP.L ont chacun reculé d’environ 1,5 %.

* Les valeurs technologiques .FTUB1010 ont constitué une lueur d’espoir, menant la hausse sectorielle avec une progression de 1 %, tandis que Nvidia NVDA.O prévoyait une hausse de 70 % de son chiffre d’affaires pour le prochain exercice fiscal, soulignant une demande inébranlable en matière de calcul pour l’IA.

* Les entreprises britanniques spécialisées dans les données et les logiciels ont progressé après queles révisions à la hausse des prévisions de Salesforce CRM.N et de CrowdStrike

CRWD.O ont donné un coup de pouce à ce secteur en difficulté. Relx REL.L a gagné 3,3 %, London Stock Exchange Group LSEG.L a progressé de 4,4 % et Experian EXPN.L a grimpé de 2,8 %.

* Parmi les valeurs individuelles, la société britannique Halfords HFD.L a bondi de 12,6 % pour se hisser en tête de l'indice FTSE Midcap après avoir annoncé des prévisions de bénéfices annuels supérieures aux attentes du marché.

* Computacenter CCC.L a progressé de 4,7 %, atteignant un plus haut historique, et s’est hissé en tête de l’indice FTSE 100 après que Peel Hunt a relevé sa recommandation sur le titre de “add” à “buy” et augmenté son objectif de cours de 4.400 à 6.000 pence.

* Le titre de Ten Lifestyle Group TENG.L a grimpé de 3,9 % après avoir annoncé avoir décroché un nouveau contrat pluriannuel sur le continent américain.

* L’attention se tourne désormais vers le discours que prononcera vendredi à Jackson Hole le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, après que des chiffres de l’inflation plus élevés que prévu ont incité les investisseurs à renforcer légèrement leurs paris sur une hausse des taux le mois prochain.