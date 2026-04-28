Le fonds de crédit privé d'Ares fait état d'une hausse des prêts en difficulté

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Matt Tracy

Le fonds de crédit privé Ares Capital Corp ARCC.O du gestionnaire d'actifs Ares a annoncé mardi un taux de prêts non productifs de 2,1 % (sur la valeur comptable) des prêts de son portefeuille qui présentaient des difficultés de paiement et ne généraient plus de revenus d'intérêts au premier trimestre, contre 1,8 % au quatrième trimestre 2025.

Voici d'autres points forts des résultats trimestriels de la BDC:

* La valeur liquidative (NAV) du portefeuille d'Ares Capital Corp, un indicateur clé de la valeur sous-jacente des prêts d'un portefeuille, s'élevait à 19,59 $ par action à la fin du premier trimestre, en baisse par rapport aux 19,94 $ enregistrés à la fin de 2025.

* La société a déclaré un bénéfice de base de 0,47 $ par action à la fin du premier trimestre, en baisse par rapport aux 0,50 $ par action enregistrés à la fin du quatrième trimestre 2025.

* Le fonds disposait de 6 milliards de dollars d'actifs liquides, tels que des liquidités, à la fin du premier trimestre.