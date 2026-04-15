Le FMI met en garde les pays contre l'octroi de larges subventions aux carburants pour faire face au choc énergétique provoqué par la guerre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de citations de la conférence de presse)

* L'obscurcissement de la demande pourrait stimuler l'inflation, selon le chef des affaires fiscales

* Ne pas oublier les défis à moyen terme, selon le FMI

* La dette publique mondiale a atteint 93,9 % du PIB en 2025

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par Andrea Shalal

La guerre au Moyen-Orient a intensifié les tensions sur une situation budgétaire mondiale déjà fragile, avec des taux d'intérêt plus élevés et des prix de l'énergie en hausse qui alimentent déjà les appels au soutien des marchés émergents et des économies en développement, a déclaré mercredi le Fonds monétaire international dans son rapport Fiscal Monitor. Rodrigo Valdes, le nouveau responsable des affaires fiscales du FMI, a déclaré que les pays devraient renoncer aux subventions aux carburants pour aider leurs citoyens à faire face à une pénurie de pétrole et à la flambée correspondante des prix de l'énergie , et opter plutôt pour des transferts d'argent ciblés et temporaires qui ne masquent pas la hausse des prix et ne maintiennent pas la demande à un niveau élevé.

"Nous n'avons pas de pétrole. Nous n'avons pas d'énergie. L'énergie doit être plus chère pour tout le monde, afin que l'ajustement se produise et que nous consommions moins", a déclaré Rodrigo Valdes lors d'une interview accordée à Reuters. Mardi, le FMI a revu à la baisse ses perspectives de croissance en raison de la hausse des prix de l'énergie et des perturbations de l'approvisionnement provoquées par la guerre, affirmant que l'économie mondiale pourrait être conduite au bord de la récession si la guerre s'étendait et si le pétrole restait au-dessus de 100 dollars le baril jusqu'en 2027.

"Vous pouvez répercuter la hausse des prix de l'énergie et prendre d'autres mesures pour y remédier", a déclaré Rodrigo Valdes. "Il s'agit d'un choc mondial et si les pays suppriment le signal de prix, le prix mondial sera plus élevé ... . Il est très important de donner des signaux de prix pour que la demande puisse s'ajuster." Era Dabla-Norris, directrice adjointe des affaires fiscales, a déclaré lors d'une conférence de presse que la réaction avait été plus modérée jusqu'à présent que lors du choc énergétique provoqué par l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

"Les pays ne se lancent pas nécessairement à corps perdu dans d'énormes programmes d'aide", a déclaré Era Dabla-Norris. "Dans un environnement où la marge de manœuvre budgétaire est beaucoup plus restreinte et où les gouvernements sont confrontés à de nombreux compromis, non seulement à court terme, mais aussi à moyen terme, nous préconisons de choisir une manière plus disciplinée d'amortir l'impact est ce que nous préconisons."

Rodrigo Valdes a déclaré que l'imposition de contrôles à l'exportation , l'étendue des dommages causés aux infrastructures énergétiques et la capacité des autres pays à augmenter la production de pétrole détermineraient l'impact de la guerre et ses implications politiques.

Une fois les tensions actuelles apaisées, il a déclaré qu'il était essentiel que les pays restent concentrés sur les défis à moyen termedans un environnement où la dette publique continue d'augmenter, sous l'effet de l'accroissement des dépenses permanentes pour les programmes de droits ou de la réduction des recettes, en particulier dans certaines des plus grandes économies.

Le conseil du FMI était simple: "Reconstituer les réserves budgétaires une fois que les conditions se seront stabilisées, et le faire sans tarder."

Selon le dernier Fiscal Monitor du FMI, la dette publique mondiale a atteint 93,9 % du produit intérieur brut (PIB) en 2025, soit une augmentation de près de deux points de pourcentage par rapport aux 92 % de l'année précédente, et devrait atteindre 100 % du PIB en 2029, soit un an plus tôt que prévu il y a tout juste un an. Il s'agirait du plus lourd fardeau de la dette publique depuis l'après-guerre, selon le rapport. La dette publique devrait continuer à augmenter et pourrait atteindre 102,3 % du PIB en 2031, ajoute le rapport. Elle pourrait atteindre 121 % du PIB dans trois ans, si le scénario économique sévère du FMI se réalise, selon Rodrigo Valdes.

Les paiements d'intérêts ont également fortement augmenté, atteignant près de 3 % du PIB en 2025, contre 2 % il y a quatre ans, selon le FMI. Rodrigo Valdes a mis en garde contre les risques émergents , notamment une refonte des marchés de la dette qui donne un rôle plus important aux investisseurs tels que les fonds spéculatifs, qui, selon lui, "ont les mains moins fermes pour détenir la dette à long terme." La durée de la dette a également diminué, ce qui signifie que les taux d'intérêt à court terme se transmettent plus rapidement à la dynamique de la dette.

Parmi les autres défis, citons l'augmentation des coûts de sécurité, les dépenses liées à la transition énergétique et climatique et la hausse des factures d'intérêts à un moment où les recettes n'ont pas suivi, a indiqué le FMI dans un blog accompagnant le rapport.

La fragmentation commerciale et financière pourrait saper davantage la croissance et faire grimper les coûts d'emprunt, tandis que l'instabilité politique pourrait compromettre les réformes et la collecte des recettes. Des changements brusques sur les marchés, y compris dans les stocks d'IA, pourraient resserrer rapidement les conditions financières.

Rodrigo Valdes a déclaré que les pays devaient commencer à travailler sur l'assainissement budgétaire une fois la crise immédiate résolue.

"Certains pays prennent cela au sérieux, mais dans beaucoup d'autres, nous ne voyons pas encore de plan détaillé", a-t-il déclaré, ajoutant que même ceux qui ont des plans ont encore du travail à faire.

"Nous ne sommes pas à un point de crise (...) mais plus vous retardez les mesures, plus l'effort à fournir sera important, et plus le risque d'une consolidation désordonnée sera élevé."