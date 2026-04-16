Le FMI estime que les discussions sur le prêt au Sénégal sont positives, mais qu'il faut poursuivre les délibérations sur la dette

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Le Fonds monétaire international a eu des discussions positives avec le Sénégal cette semaine sur un nouveau programme de prêt potentiel, mais plus de temps et d'analyse sont nécessaires pour mettre au point un plan pour faire face à un important surendettement, a déclaré jeudi le directeur Afrique du FMI, Abebe Selassie.

Le Sénégal est au centre de l'attention lors des réunions de printemps du FMI à Washington cette semaine, après que la découverte de milliards de dettes non divulguées, maintenant estimées à 13 milliards de dollars, a incité le FMI à interrompre un programme de prêt de 1,8 milliard de dollars en 2024. Le pays est en pourparlers sur un nouveau programme de financement avec le Fonds depuis un certain temps.

"Nous voulions prendre le temps et donner au gouvernement le temps de présenter une stratégie de programme qui sera crédible, finançable et qui évitera une trop grande austérité pour le peuple sénégalais", a déclaré M. Selassie lors d'un point de presse. "Ces discussions demandent donc de la réflexion, beaucoup de délibérations, et c'est avant tout au gouvernement qu'il appartient de les développer."