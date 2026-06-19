Le fabricant de serveurs 2CRSI prépare sa défense après s'être s'effondré en Bourse

figurine bourse investisseur (Crédits: Adobe Stock)

2CRSI est la nouvelle victime de Grizzly Research. Cet activiste produit des rapports de recherche sur des sociétés qu'il est susceptible de vendre à découvert et il s'en est pris violemment au fabricant français de serveurs dans une note publiée jeudi.

Grizzly estime que "la quasi-totalité du chiffre d'affaires de 2CRSi est probablement fabriquée de toutes pièces par le biais d'un montage non divulgué avec des parties liées". Selon l'activiste, un important contrat de 610 millions de dollars et la majeure partie des activités et des annonces de la société liées aux Etats-Unis "ont été fabriquées de toutes pièces avec l'aide de Joseph Church", un vétérinaire qui serait "derrière un écosystème de sociétés fictives". Le client non nommé derrière le contrat à 610 millions d'euros et un ordre d'achat plus récent de 290 millions de dollars serait notamment NewYork GreenCloud (NYGC), une société de Joseph Church, estime l'activiste.

En réaction à cette publication, le titre 2CRSI s'est effondré de 43% jeudi matin avant d'être suspendu de cotation à la demande de l'entreprise. A 25,4 euros, l'action gagne encore plus de 120% depuis le début de l'année.

Dans un communiqué diffusée jeudi, 2CRSI "conteste fermement" les "allégations graves" de Grizzly Research auxquelles il prévoit d'apporter "une réponse détaillée". La société "se réserve par ailleurs le droit d'engager toute action qu'elle estimera appropriée pour préserver ses droits, sa réputation et les intérêts de ses actionnaires". Dans un deuxième communiqué publié ce vendredi, l'entreprise pointe un "rapport à charge" qui est fondé "sur des interprétations, des rapprochements et des extrapolations" qu'elle estime "trompeurs". 2CRSI "y répondra de manière circonstanciée dans un communiqué détaillé qu'elle publiera d'ici ce soir", précise encore le groupe. Un webinaire d'information sera également organisé ce vendredi à 18h00.

Au premier semestre de son exercice décalé 2025-2026, le groupe a vu son chiffre d'affaires multiplié par près de 10, à 205 millions d'euros, et son profit net passer de 2,5 millions d'euros à 8,5 millions d'euros.

Dans une note publiée vendredi, les analystes de Portzamparc, qui recommandent l'action 2CRSI à l'achat, ont relativisé l'ampleur des accusations de Grizzly. Ils partagent ses interrogations sur la solidité du contrat avec NYGC mais jugent que la conclusion selon laquelle le groupe aurait fabriqué la quasi-totalité de ses revenus leur semble "aberrante". "Nous avons pu constater la réalité du business en rencontrant au fil des années de nombreux fournisseurs, partenaires et clients", indique Portzamparc tout en jugeant que "les relations de qualité et de longue date avec les différents fabricants de puces, en premier lieu Nvidia, sont facilement vérifiables".

La réponse de 2CRSI et la réaction du titre à sa reprise de cotation seront surveillées de près.

-Johann Corric, L'Agefi, ed: JDO

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