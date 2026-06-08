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Le distributeur brésilien Magazine Luiza va vendre ses produits sur Amazon
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 20:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le distributeur brésilien Magazine Luiza MGLU3.SA va commercialiser ses produits sur la plateforme de commerce électronique d'Amazon AMZN.O dans ce pays d'Amérique latine à partir de cette semaine, ont annoncé lundi les deux entreprises dans un communiqué commun.

* L'accord porte sur plus de 12 000 produits issus de catégories telles que l'électroménager, l'électronique, le sport, les jeux et les cosmétiques.

* Cette initiative s'inscrit dans l'objectif de Magazine Luiza d'accélérer les ventes en ligne de biens durables via de nouveaux canaux, tout en élargissant la gamme de produits vendus par Amazon au Brésil.

* Magalog, la société de transport de Magazine Luiza, se chargera des livraisons.

* "Nous pensons que cette initiative pourrait aider Magazine Luiza à relancer la croissance de son GMV tout en élargissant son assortiment et son trafic avec un risque d'exécution moindre", ont déclaré les analystes d'UBS BB.

* Cette initiative est le dernier partenariat commercial entre des détaillants rivaux au Brésil ; les précédents incluent ceux entre Magazine Luiza et AliExpress, ainsi qu'entre Amazon et Casas Bahia BHIA3.SA .

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