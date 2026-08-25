Le directeur général de United prévoit des hausses progressives des tarifs aériens au cours du premier semestre 2027

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Scott Kirby, directeur général d’United Airlines UAL.O , a déclaré mardi qu’il s’attendait à une hausse progressive des tarifs aériens au cours du premier semestre 2027, bien que celle-ci soit moins importante que cette année, la demande de voyages restant forte.

“Je pense que vous allez encore assister à des hausses progressives des tarifs. La hausse ne sera toutefois pas aussi forte que celle observée cette année”, a déclaré Kirby aux journalistes.