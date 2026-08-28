Des traders travaillent en salle des marchés de la Bourse de New York

par Coralie Lamarque

Wall Street est attendue sans direction vendredi et les Bourses européennes restent ‌dans le vert à mi-séance, l'attentisme étant de mise avant les déclarations du président de la Fed à Jackson Hole, tandis que le conflit au Moyen-Orient dure ​depuis six mois.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street quasi stable pour le Dow Jones (+0,03%) et le Standard & Poor's-500 (0,00%), tandis que le Nasdaq est vu en repli de 0,21%.

À Paris, le CAC 40 gagne 1,00% à 8.402,92 points vers 11h24 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,60% et à ​Londres, le FTSE 100 prend 0,19%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,75%, le FTSEurofirst 300 de 0,51% et le Stoxx 600 de 0,49%.

Les investisseurs se préparent pour le symposium annuel de Jackson Hole, où la prise ​de parole du président de la Réserve fédérale américaine Kevin Warsh, prévue à ⁠14h00 GMT, y sera scrutée.

Ce discours intervient alors que les données publiées mercredi par le département du Commerce américain ont montré que les prix ‌à la consommation aux États-Unis ont augmenté de 3,7% sur un an en juillet, ce qui conduit les opérateurs à anticiper au moins une hausse des taux d'intérêt de 25 points de base cette année.

"Jackson Hole est au centre de l’attention des marchés ​mondiaux, car les investisseurs cherchent à y voir plus clair ‌sur la fonction de réaction de la Fed plutôt que de se contenter d’une énième déclaration belliciste ou ⁠accommodante", a déclaré Bruno Schneller, associé gérant chez Erlen Capital Management.

Cette séance marque également les six mois de conflit au Moyen-Orient, synonymes pour les marchés de flambée de cours de l'énergie et des craintes inflationnistes, alors que les opérateurs digèrent une série de données sur l'économie en Europe.

En France, l'inflation harmonisée s'est accélérée à ⁠2,7% sur un an en août, ‌montrent les données préliminaires, tandis que la croissance a stagné de façon inattendue au deuxième trimestre, venant semer le doute sur ⁠les perspectives économiques pour la fin de l'année.

En zone euro, les données publiées dans la matinée par la Commission européenne ont montré que le sentiment économique ‌s'est amélioré plus que prévu en août.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Le compartiment européen du luxe affiche une hausse de ⁠2,3%, Hermès, LVMH et Kering gagnant entre 2,2% et 3,4%.

EssilorLuxottica gagne pour sa part 2,8% après avoir annoncé le ⁠lancement d'un programme de rachat de ‌5 millions d'actions.

TAUX

Le marché obligataire américain évolue sur de faibles variations, en attendant les déclarations du président de la Fed lors du symposium de Jackson Hole. Le rendement ​des Treasuries à dix ans avance de 1,6 point de base à 4,6882%, tandis ‌que le deux ans grappille 0,2 point de base à 4,2340%.

En France, alors que les données montrent que l'inflation s'est accélérée et que la croissance stagne, le rendement de l'OAT à dix ​ans avance de 3,2 points de base à 4,1314% et le deux ans de 2,1 points de base à 3,0639%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans augmente de 3,0 points de base à 3,2795% et le deux ans prend 2,3 points de base à 2,8710%.

CHANGES

Les cambistes optent pour l'attentisme avant le ⁠discours de Kevin Warsh, le dollar grappillant 0,01% face à un panier de devises de référence tandis que l'euro lâche 003% à 1,1647 dollar.

PÉTROLE

Les cours pétroliers s'orientent vers leur première baisse hebdomadaire en trois semaines, les opérateurs évaluant d'un côté l'impasse des négociations diplomatiques entre les États-Unis et l'Iran et, de l'autre, la poursuite d'un certain volume d'approvisionnement en brut via le détroit d'Ormuz.

Le Brent est quasi stable (+0,04%) à 89,74 dollars le baril, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,49% à 83,12 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 28 août :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 14h00 Confiance des ménages (final) août 51,0 51,0*

* première estimation

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger ​décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)