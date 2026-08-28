Allemagne: chômage stable en août, la faiblesse du marché du travail perdure

( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

Le taux de chômage en Allemagne est resté stable en août, à 6,4%, dans un contexte de faible dynamisme du marché du travail au-delà des variations saisonnières, a indiqué vendredi l'Agence fédérale pour l'emploi.

En données brutes, moins représentatives mais très commentées dans le débat public, le nombre de chômeurs a augmenté de 54.000 personnes sur un mois, restant au-dessus de la barre des trois millions de nouveau franchie en juillet.

En données corrigées des variations saisonnières (CVS), le nombre de personnes sans emploi a grimpé de 4.000 sur un mois.

"Même en août, le marché du travail montre peu de dynamisme au-delà des évolutions saisonnières habituelles. Cette tendance atone observée ces derniers mois se poursuit", a déclaré Andrea Nahles, présidente de l'Agence fédérale pour l'emploi, dans un communiqué.

Par rapport à août 2025, 36.260 personnes supplémentaires sont sans emploi, selon l'agence.

Au deuxième trimestre 2026, l'économie allemande a fait preuve d'une résilience inattendue, avec une croissance de 0,3% du PIB malgré la guerre au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d'Ormuz, à l'origine d'un choc énergétique dans la zone euro.

Ces signaux encourageants ont conduit la banque publique KfW à relever sa prévision de croissance pour 2026 à 1,1%, contre 0,7% auparavant.

L'Agence fédérale pour l'emploi dit également constater des signes d'amélioration conjoncturelle, tout en appelant à la prudence. "Ils doivent d'abord se confirmer durablement avant de se répercuter sur le marché du travail allemand", a prévenu sa présidente Andrea Nahles lors d'un point presse.

"Si cette évolution se confirme, ses effets devraient se faire sentir sur le marché du travail avec plusieurs mois de décalage, peut-être d'ici un semestre", a-t-elle ajouté.

Le chancelier allemand Friedrich Merz avait appelé mardi à l'optimisme, estimant que l'Allemagne dispose d'"importants potentiels" et qu’il n'y a "aucune raison de se dévaloriser", lors d'un séminaire gouvernemental à Neuhardenberg, dans le Brandebourg.