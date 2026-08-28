Les fonds d'actions américains enregistrent leur plus forte sortie hebdomadaire depuis mars, dans l'attente des résultats de Nvidia et des déclarations de la Fed

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Les fonds d'actions américains ont enregistré leur plus importante sortie hebdomadaire depuis cinq mois au cours de la semaine se terminant le 26 août, les investisseurs ayant réévalué les perspectives de l'intelligence artificielle à la veille de la publication des résultats de Nvidia et dans l'attente des déclarations potentiellement décisives du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh.

Les investisseurs ont retiré 22,33 milliards de dollars nets des fonds d’actions américains au cours de la semaine, ce qui constitue la plus importante sortie nette hebdomadaire depuis le 18 mars, selon les données de LSEG Lipper.

Nvidia NVDA.O a annoncé mercredi une prévision de hausse de 70 % de son chiffre d’affaires pour le prochain exercice fiscal, apaisant ainsi les inquiétudes des investisseurs concernant la demande en matière d’IA malgré des contraintes d’approvisionnement persistantes. L’attention des marchés s’est tournée vers les commentaires attendus de M. Warsh lors du symposium de Jackson Hole vendredi , après que trois responsables de la Fed ont averti que la menace d’inflation élevée pourrait s’avérer persistante.

Les investisseurs ont retiré 24,73 milliards de dollars nets des fonds d’actions américains à grande capitalisation, ce qui constitue leur plus important retrait net hebdomadaire depuis cinq mois. En revanche, ils ont injecté 2,24 milliards de dollars dans les fonds à moyenne capitalisation et 794 millions de dollars dans les fonds à petite capitalisation.

Les fonds sectoriels américains ont attiré environ 505 millions de dollars d’entrées nettes. Les fonds technologiques ont mené la danse, attirant 1,81 milliard de dollars, tandis que les fonds du secteur financier ont enregistré des retraits nets de 1,42 milliard de dollars.

Les fonds obligataires américains sont restés prisés pour la 19e semaine consécutive, attirant des entrées nettes de 7,12 milliards de dollars.

Les investisseurs ont acheté pour 3,3 milliards de dollars de fonds d’État et de Trésor à court et moyen terme, leur plus important achat net depuis le 8 juillet. Les fonds de dette municipale et les fonds « investment grade » à court et moyen terme ont également enregistré des entrées notables, s’élevant respectivement à 1,44 milliard et 784 millions de dollars.

Les fonds monétaires, quant à eux, ont enregistré une deuxième semaine consécutive de sorties de capitaux, pour un total de 8,58 milliards de dollars.