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Le directeur général de Safran annonce que le projet de moteur militaire avec MTU est financé jusqu'en septembre
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 08:37
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général du constructeur français Safran SAF.PA a déclaré mardi que son coentreprise avec l'allemand MTU Aero Engines, spécialisée dans les moteurs de chasse, était financée jusqu'en septembre et que son avenir dépendrait de l'évolution des futurs projets, suite à l'abandon du programme franco-allemand de chasseur.

Le directeur général Olivier Andries a déclaré que Safran ne pouvait pas s'engager sur deux moteurs militaires de nouvelle génération totalement différents et qu'il donnerait la priorité aux besoins de développement militaire de la France.

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