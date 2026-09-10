Le directeur général de Ryanair prévoit une hausse « significative » des tarifs aériens si les prix du pétrole restent élevés jusqu’en 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Michael O'Leary, directeur général de Ryanair RYA.I , a mis en garde jeudi contre une hausse significative des tarifs aériens si les cours du pétrole restaient élevés jusqu'à l'année prochaine, tout en précisant que les perspectives concernant les prix des billets pour les mois à venir étaient « totalement incertaines ».

« Si les cours du pétrole restent élevés jusqu'à l'année prochaine, je pense que les tarifs aériens augmenteront considérablement, et nous espérons pouvoir éviter cela », a déclaré M. O'Leary aux journalistes avant l'assemblée générale annuelle de la compagnie aérienne.

« Nous prévoyons une très légère baisse des tarifs au deuxième trimestre (de juillet à septembre), mais les trimestres de décembre et de mars sont encore totalement incertains. »