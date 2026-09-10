 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le directeur général de Ryanair prévoit une hausse « significative » des tarifs aériens si les prix du pétrole restent élevés jusqu’en 2027
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 10:13
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Michael O'Leary, directeur général de Ryanair RYA.I , a mis en garde jeudi contre une hausse significative des tarifs aériens si les cours du pétrole restaient élevés jusqu'à l'année prochaine, tout en précisant que les perspectives concernant les prix des billets pour les mois à venir étaient « totalement incertaines ».

« Si les cours du pétrole restent élevés jusqu'à l'année prochaine, je pense que les tarifs aériens augmenteront considérablement, et nous espérons pouvoir éviter cela », a déclaré M. O'Leary aux journalistes avant l'assemblée générale annuelle de la compagnie aérienne.

« Nous prévoyons une très légère baisse des tarifs au deuxième trimestre (de juillet à septembre), mais les trimestres de décembre et de mars sont encore totalement incertains. »

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

BOEING CO
206,460 USD NYSE -2,04%
Gaz naturel
2,82 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
102,29 USD Ice Europ +0,53%
Pétrole WTI
97,48 USD Ice Europ +0,58%
RYANAIR HLDGS
1 942,250 GBX LSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / EMMANUEL DUNAND )
    Eramet annonce le redémarrage de la mine de nickel de Weda Bay en Indonésie
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.09.2026 11:16 

    Le groupe minier français Eramet a annoncé jeudi le "redémarrage des opérations minières" de la très importante mine de nickel de Weda Bay en Indonésie, dont il est actionnaire majoritaire, mais sans pouvoir évaluer à ce stade ses volumes de ventes pour 2026. L'annonce ... Lire la suite

  • Les drapeaux de l'Union européenne devant le Berlaymont, siège de la Commission européenne, à Bruxelles, le 9 juin 2026 ( AFP / Nicolas TUCAT )
    Une commission du Parlement européen approuve des accords entre la Suisse et l'UE
    information fournie par AFP 10.09.2026 11:12 

    La commission des Affaires étrangères du Parlement européen a approuvé jeudi une série d'accords signés en mars entre la Suisse et l'Union européenne, fruits de longues négociations, qui doivent leur permettre de renforcer leur coopération et de l'étendre à de ... Lire la suite

  • ( AFP / DAMIEN MEYER )
    Italie: la production industrielle reste atone en juillet
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.09.2026 11:05 

    La production industrielle est restée atone en Italie au mois de juillet (+0% sur un an), la hausse de la production d'énergie et de médicaments compensant une baisse des autres secteurs, selon l'estimation publiée jeudi par l'Institut national des statistiques ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 10.09.2026 10:34 

    (Actualisé avec Meta Platforms) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse 0,40% pour le Dow Jones .DJI , de 0,23% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,03% pour

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,06 +0,30%
CAC 40
8 169,01 +0,15%
2CRSI
30,5 +7,24%
HAFFNER ENERGY
0,667 -1,91%
GENFIT
13,72 +11,54%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank