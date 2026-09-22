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Wall Street clôture sans direction claire, la géopolitique en ligne de mire
information fournie par AFP 22/09/2026 à 22:10
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Des opérateurs à la Bourse de New York, le 16 septembre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 16 septembre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a clôturé en ordre dispersé mardi, les investisseurs surveillant de près les derniers développements géopolitiques au premier jour de l'Assemblée générale de l'ONU, tandis que les valeurs technologiques restent recherchées.

Le Dow Jones a reculé de 0,36% et l'indice élargi S&P 500 a terminé à l'équilibre (+0,00%). L'indice Nasdaq - qui rassemble les grands noms de la tech - a décroché un nouveau record en clôture, le deuxième d'affilée, à 27.244,28 points (+0,45%).

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