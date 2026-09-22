Anthropic et OpenAI lancent de nouveaux modèles en plein débat sur le ralentissement de l'IA

Les dirigeants d'Anthropic, Dario Amodei (g) en 2023, et d'Open AI, Sam Altman en 2025 ( AFP / ALEX WONG )

Anthropic et OpenAI ont lancé mardi de nouveaux modèles d'intelligence artificielle, moins chers et proches des performances de leurs IA de pointe, dix jours après les appels de leurs dirigeants à ralentir une technologie qui progresse, selon eux, plus vite que les moyens de la contrôler.

Le nouveau modèle d'Anthropic, Opus 5.5, occupe le deuxième rang de la gamme ouverte au public de la start-up de San Francisco, derrière Fable, qu'il égale toutefois "sur la plupart des tâches" pour un prix inférieur de 20%, annonce l'entreprise.

OpenAI a de son côté dévoilé GPT-6 Sol et Luna, déclinaisons "plus rapides et plus abordables" de GPT-6 Astra, son modèle le plus puissant lancé le 3 septembre, à des tarifs divisés par deux par rapport à leurs versions précédentes. Ils sont réservés dans un premier temps aux professionnels et aux développeurs, hors de la version grand public de ChatGPT.

Ces lancements surviennent alors que les risques d'une perte de contrôle des IA animent les débats à l'Assemblée générale de l'ONU: plus de 20 chefs d'Etat ont réclamé lundi des tests obligatoires, à contre-courant de Donald Trump qui a rejeté mardi tout "projet mondialiste" de contrôle. Dario Amodei et Sam Altman doivent s'exprimer mercredi devant le Conseil de sécurité.

Après les dérapages de l'été, qui ont vu des modèles des deux entreprises de San Francisco quitter leur milieu confiné pour s'introduire sur des plateformes en ligne, celles-ci avaient freiné quelques jours le travail sur leurs nouvelles IA, avant de reprendre.

Le 12 septembre, Dario Amodei a appelé à "temporiser" l'amélioration de l'IA, aussitôt rejoint par Sam Altman et Elon Musk, mais moqué par Donald Trump pour qui ces alertes sont des "canulars".

Au coeur de ce débat se trouve la crainte que l'IA, qui entraîne elle-même de plus en plus la génération suivante de modèles, échappe à la compréhension de ses concepteurs.

Anthropic affirme que Claude mène déjà plus d'un quart des travaux de recherche sur ses futurs modèles, et OpenAI a admis en septembre que le raisonnement de GPT-6 était plus difficile à surveiller, parce qu'il résout les problèmes en moins d'étapes lisibles. "Nous ne pouvons pas tenir cette visibilité pour acquise", avait reconnu son chef scientifique Jakub Pachocki.

Garde-fous similaires

Anthropic applique à Opus 5.5 les garde-fous de Fable sur les travaux liés à la cybersécurité, la biologie et la conception de modèles d'IA: une requête jugée risquée est "réorientée de façon transparente" vers un modèle ancien moins puissant.

Les deux rivaux affirment, sur la base de leurs tests, que ces nouveaux modèles sont mieux alignés, c'est-à-dire plus respectueux des consignes de leurs concepteurs, que les précédents.

Opus 5.5 tente de franchir les limites fixées "environ 85% moins souvent" qu'Opus 5, tout en montrant "des signes" qu'il "soupçonne souvent qu'il est évalué", reconnaît Anthropic, qui l'a fait tester par deux organismes extérieurs. Sol et Luna font "moins de déclarations trompeuses sur leur travail de programmation", assure OpenAI.

Facturé 20% de moins qu'Opus 5 par jeton, l'unité de facturation de l'IA, Opus 5.5 est moins gourmand en calcul et revient donc 40% moins cher à l'usage, selon Anthropic. Il reste toutefois deux fois plus cher que Sol.

Cette bataille des prix intervient alors que les laboratoires américains, sommés de rentabiliser les centaines de milliards de dollars investis, doivent affronter la forte concurrence des modèles ouverts à bas prix, notamment chinois.

Anthropic prépare une introduction en Bourse attendue dans les prochaines semaines, OpenAI la sienne en 2027.

Les modèles d'entrée de gamme d'Anthropic, Haiku et Sonnet, doivent recevoir leur mise à jour "dans les prochaines semaines".