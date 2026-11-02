Le directeur général de RWE confirme son intérêt pour le rachat de la société allemande Uniper

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Markus Krebber, directeur général de RWE RWEG.DE , a confirmé lundi que le groupe énergétique allemand était en lice pour le rachat de son concurrent Uniper

UN0k.DE , détenu à 99 % par l'État.

* Interrogé lors de la conférence sur l'énergie ADIPEC à Abu Dhabi pour savoir si RWE, en collaboration avec KKR KKR.N , avait soumis une offre non contraignante pour Uniper, M. Krebber a répondu: "Cela semble exact".

* Une source directement informée du dossier avait indiqué à Reuters qu’un consortium formé par KKR et RWE avait fait une offre

* RWE n’a pas souhaité faire de commentaire. KKR n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire

* M. Krebber avait déclaré en août que RWE n’avait aucun intérêt à acquérir Uniper, dont l’État allemand détient 99,12 % des parts

* Uniper a été nationalisée lors de la crise énergétique de 2022, ce qui l’a sauvée d’une faillite imminente

* Le ministère allemand des Finances a précédemment annoncé son intention de mettre sur le marché jusqu’à 74,12 % d’Uniper et étudie à la fois une vente et une introduction en bourse

* Plusieurs parties ont soumis des offres, comme l’avait précédemment rapporté Reuters, notamment la société énergétique tchèque EPH, le groupe norvégien Equinor EQNR.OL et la société de capital-investissement Apollo Global Management APO.N , ainsi qu’un consortium composé de la société d’investissement Brookfield BN.TO et du CPPIB canadien.