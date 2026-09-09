Le directeur général de Howmet se dit « satisfait » de l'accord conclu avec GE Aerospace et s'efforce de répondre à la demande en pièces de moteurs

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(Ajoute des précisions du directeur général de Howmet)

par Allison Lampert

Le directeur général de HowmetAerospace HWM.N a déclaré mercredi qu’il approuvait l’accord de 12 milliards de dollars conclu par GE Aerospace

GE.N en vue d’acquérir un géant de la fonderie, même si la croissance de sa propre entreprise, nécessaire pour répondre à la forte demande des clients en pièces de moteurs à réaction, « nous met à rude épreuve ».

GE Aerospace a annoncé mardi son intention d'acquérir Consolidated Precision Products (CPP) afin de remédier aux goulots d'étranglement dans l'approvisionnement en moteurs à réaction, ce qui aentraînéune baisse de 10 %ducoursde l'action deHowmet, un important fabricant de pièces moulées.

Le directeur général John Plant a déclaré lors de la Jefferies Global Industrials Conference à New York que Howmet restait confiant dans ses propres capacités, même s’il s’attend à ce que GE investisse dans la croissance de son petit rival CPP à travers cette acquisition.

« Vous avez vu l’intention, vous savez, hier, qui était d’envisager son développement au fil des années. Et je pense que cela ne devrait pas nous poser de problème »,a déclaré M. Plant.

« Je sais que la question est la suivante: s’il y a à l’avenir des investissements supplémentaires et une augmentation de la capacité de production de CPP, s’agit-il au détriment de tous les autres, ou s’agit-il d’un de nos concurrents, ou bien cela vise-t-il davantage le secteur des turbines ou celui des pièces moulées structurelles? »

La demande en pièces de moteurs est en plein essor, les avionneurs commerciaux et les sous-traitants du secteur de la défense augmentant leur production. Howmet produit également des aubes et des ailettes pour les turbines à gaz utilisées dans les centres de données, un secteur en pleine croissance en raison de la demande en intelligence artificielle.

« Cela nous met à l’épreuve à bien des égards car, vous savez, nous n’avions pas imaginé que nous allions nous retrouver à construire une telle quantité d’équipements », a-t-il déclaré.

« L'ampleur même de cette expansion des investissements nous met certainement à rude épreuve. »

M. Plant a indiqué qu’il ferait le point sur les objectifs de chiffre d’affaires à long terme de Howmet lors des prochaines conférences téléphoniques sur les résultats.

« J’avais déclaré que, à partir de 2025, nous assisterions à un doublement de notre chiffre d’affaires sur une période de trois à cinq ans », a-t-il précisé. « Je pense que je ne vais pas actualiser ces prévisions aujourd’hui, mais vous savez que cela viendra à un moment donné. »