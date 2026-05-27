Le directeur général de GE Aerospace affirme que les compagnies aériennes continuent d'investir dans l'entretien des moteurs malgré la flambée des prix du carburant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GE Aerospace GE.N n'a pas constaté de recul des compagnies aériennes en matière de maintenance des moteurs ou de commandes de pièces, malgré la hausse des prix du carburant et la baisse du nombre de vols, a déclaré mercredi le directeur général Larry Culp, soulignant ainsi la bonne santé persistante de l'activité de marché secondaire à forte marge du constructeur de moteurs d'avion.

S'exprimant lors d'une conférence d'investisseurs organisée par Bernstein, M. Culp a indiqué que le nombre de départs avait baissé au cours des huit dernières semaines, la croissance étant désormais « relativement stable ». Il a toutefois précisé que GE Aerospace n'avait constaté aucun impact opérationnel ni aucun changement dans le comportement commercial de ses clients du secteur aérien.