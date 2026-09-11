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Le directeur général de Chevron estime que l'épuisement des réserves de pétrole brut pourrait entraîner une hausse des prix
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 17:45
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tirés de la conférence tout au long du texte)

* M. Wirth estime que le conflit avec l’Iran pourrait faire grimper les cours du pétrole au cours des prochains mois

* Le prix moyen du diesel aux États-Unis a atteint jeudi le niveau record de 6 dollars le gallon

* L'expansion de Chevron au Venezuela, d'un montant de 7 milliards de dollars, sera financée par les liquidités provenant des coentreprises existantes

par Sheila Dang

Mike Wirth, directeur général de Chevron CVX.N , a déclaré vendredi que les réserves pétrolières qui avaient limité la hausse des prix du brut au début de la guerre en Iran étaient désormais épuisées, et que le conflit pourrait faire grimper encore davantage les prix au cours des prochains mois.

Depuis le début de la guerre fin février, certains pays ont mis sur le marché une partie de leurs stocks de brut, et les États-Unis ont également levé les restrictions sur le pétrole stocké à bord de navires en mer provenant de pays soumis à des sanctions. Ces réserves sont désormais "épuisées", a déclaré M. Wirth lors d'une conférence sur l'énergie organisée à l'université du Texas à Austin.

"Il est difficile d’envisager un scénario où les prix baisseraient rapidement", a-t-il ajouté. "Je pense que les risques restent orientés à la hausse au cours des prochains mois."

Le prix moyen du diesel aux États-Unis a atteint jeudi pour la première fois 6 dollars le gallon , la guerre en Iran, combinée aux attaques ukrainiennes contre des raffineries russes, ayant réduit l'offre. Les contrats à terme sur le Brent

LCOc1 restent en passe d'enregistrer une hausse hebdomadaire de 8 %.

CHEVRON CONSTATE MOINS D'IMPACT SUR SES ACTIVITÉS AU KAZAKHSTAN

M. Wirth a déclaré que l'administration du président américain Donald Trump s'était entretenue avec l'Ukraine au sujet de ses attaques contre les infrastructures pétrolières russes en mer Noire, et que depuis lors, la société constatait moins de répercussions sur ses activités dans la région.

Chevron exploite l’immense gisement pétrolier de Tengiz au Kazakhstan et détient également une participation dans le Caspian Pipeline Consortium, qui exploite un oléoduc d’exportation reliant Tengiz à la mer Noire.

M. Wirth a ajouté que la société financerait intégralement son investissement prévu de 7 milliards de dollars pour son expansion au Venezuela grâce aux liquidités générées par ses trois coentreprises existantes dans le pays. La semaine dernière, Chevron a signé de nouvelles clauses contractuelles avec le gouvernement vénézuélien afin de s’étendre à deux nouveaux gisements pétroliers et de plus que doubler sa production pour atteindre environ 600.000 barils par jour d’ici 2031.

"Nous vivrons entièrement dans les limites des capacités de ces coentreprises à générer des liquidités, sans faire appel à des fonds extérieurs", a déclaré M. Wirth.

Guerre en Ukraine
Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier
Venezuela

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