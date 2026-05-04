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Le directeur général de Chevron annonce que des pénuries physiques d'approvisionnement en pétrole vont commencer à se manifester
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 22:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mike Wirth, président-directeur général de Chevron CVX.N , a déclaré lundi que des pénuries physiques d'approvisionnement en pétrole commenceraient à se manifester à travers le monde en raison de la fermeture du détroit d'Ormuz, par lequel transitent 20 % de l'approvisionnement mondial en brut.

Les économies commenceront à se contracter, d'abord en Asie, à mesure que la demande s'adaptera à l'offre tant que le détroit restera fermé en raison de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, a déclaré M. Wirth lors d'un débat organisé par le Milken Institute.

Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier

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