Le directeur général de Chevron annonce que des pénuries physiques d'approvisionnement en pétrole vont commencer à se manifester

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Mike Wirth, président-directeur général de Chevron CVX.N , a déclaré lundi que des pénuries physiques d'approvisionnement en pétrole commenceraient à se manifester à travers le monde en raison de la fermeture du détroit d'Ormuz, par lequel transitent 20 % de l'approvisionnement mondial en brut.

Les économies commenceront à se contracter, d'abord en Asie, à mesure que la demande s'adaptera à l'offre tant que le détroit restera fermé en raison de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, a déclaré M. Wirth lors d'un débat organisé par le Milken Institute.