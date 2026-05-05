Geberit reste prudent pour le bâtiment en Europe en 2026

Le groupe suisse Geberit est resté prudent pour le bâtiment en Europe en 2026 lors de la publication mardi de ses résultats trimestriels, les répercussions du conflit au Moyen-Orient étant encore difficiles à quantifier.

(illustration) ( AFP / DAMIEN MEYER )

Au vu de la stabilisation des permis de construire délivrés en 2025, le groupe - qui fabrique des équipements sanitaires aussi bien pour l'immobilier résidentiel que pour les bâtiments publics - a réaffirmé s'attendre à "une légère croissance du marché" mais "pas encore à une reprise", dans un communiqué publié mardi.

Néanmoins "les risques géopolitiques et incertitudes macroéconomiques qui y sont associées se sont nettement accrus en raison du conflit au Moyen-Orient", a ajouté le groupe suisse, estimant qu'il est difficile de faire des prévisions concernant "l'inflation", "les taux d’intérêt" et "la confiance des consommateurs" qui sont "des facteurs importants pour le secteur de la construction", précise-t-il.

Selon lui, les effets de la guerre au Moyen-Orient sur la demande dans le bâtiment sont "encore non quantifiables".

Pour le premier trimestre, le groupe qui fabrique des toilettes, douches et vasques de salle de bain a publié un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes, plombé par les effets négatifs de change avec la force du franc suisse.

Son chiffre d'affaires a reculé de 0,7% par rapport au premier trimestre 2025 pour s'établir à 872,8 millions de francs (environ 952,5 millions d'euros), alors que les analystes interrogés par l'agence suisse AWP l'attendaient en moyenne à 874 millions de francs.

Les effets négatifs de change se sont élevés à 35 millions de francs. En monnaies locales, ses ventes ont progressé de 3,4%, a-t-il détaillé.

Son bénéfice net a en revanche nettement dépassé les prévisions, augmentant de 4,5% à 195,8 millions de francs, alors que le premier trimestre 2025 avait été marqué par des frais liés à la fermeture d'une usine en Allemagne. Les analystes financiers l'escomptaient en moyenne à 187 millions de francs.

Geberit équipe des maisons individuelles et immeubles résidentiels mais aussi des stades, hôpitaux, bibliothèques et musées. Le groupe réalise 89% de son chiffre d'affaires en Europe et est très suivi des analystes financiers pour prendre le pouls du secteur du bâtiment.