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Décès de Doris Fisher, fondatrice de la marque Gap
information fournie par AFP 05/05/2026 à 09:05

Un magasin Gap à New York, le 5 mars 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

Un magasin Gap à New York, le 5 mars 2026 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SPENCER PLATT )

Doris Fisher, fondatrice avec son mari de la marque américaine de prêt-à-porter Gap en 1969, est décédée samedi après avoir révolutionné la façon de vendre des vêtements.

Doris Fisher "s'est éteinte paisiblement à San Francisco, entourée de sa famille, à l'âge de 94 ans", a indiqué lundi le groupe dans un communiqué, précisant qu'elle laissait trois enfants, dix petits-enfants et 13 arrière-petits-enfants.

Les grands destins partent parfois d'une étincelle: cette diplômée de Stanford a créé The Gap ("le fossé") après une séance de shopping frustrante au cours de laquelle son mari Donald avait échoué à se trouver un jean.

Elle trouve le nom, référence au fossé entre générations et à la jeunesse qu'elle espère séduire. Plus de 55 ans après, l'empire pèse 16 milliards de dollars.

"La philosophie de vente au détail des Fisher consistait à faciliter les achats en gardant les tailles bien organisées et les magasins bien approvisionnés, avec des pantalons et des chemises empilés en hauteur (...) et de nombreuses cabines d'essayage", souligne le New York Times.

Le concept est devenu incontournable.

Pendant que son époux Don Fisher, décédé en 2009, gère les affaires, Doris impose un style et une image, à une époque où les femmes sont encore rares dans le monde des affaires.

Le jean, le t-shirt blanc, veste de safari ou sweat kaki: le prêt-à-porter soigné mais décontracté devient accessible à des prix modérés dans des points de ventes au cœur des centre-villes américains.

Dans le même temps, le couple Fisher s'engage dans de multiples projets philanthropiques. Riche d'une colossale collection privée d'art moderne et contemporain, il confie en 2009 plus de 1.100 œuvres au San Francisco Museum of Modern Art.

Doris s'engage aussi dans un réseau d'écoles publiques visant à créer des opportunités pour les élèves défavorisés.

Au lieu de fleurs, la famille a demandé des dons à ces projets philanthropiques.

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