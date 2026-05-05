SES va fournir des services à Petrobras
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 09:04
Ce contrat doit permettre de connecter plusieurs nouveaux systèmes flottants de production, de stockage et de déchargement (FPSO). Ces projets entreront en service dans les prochaines années et doivent permettre d'augmenter la capacité de production de pétrole et de gaz du groupe afin de répondre aux besoins énergétiques nationaux et de contribuer aux marchés mondiaux.
Les FPSO sont des plateformes de production modernes et performantes, chargées du traitement, de la collecte, du stockage et du transfert du pétrole vers des navires-citernes, directement depuis des puits sous-marins en eaux profondes. Ces unités offrent la flexibilité et la résilience opérationnelle nécessaires pour soutenir une production offshore à grande échelle dans des environnements isolés et difficiles. Le Brésil accueille la majorité des projets offshore actuellement en développement dans le monde, et Petrobras est l'un des plus grands exploitants de FPSO de la planète.
Une connectivité haute performance pour les opérations critiques
Opérationnel depuis 2024, le réseau MEO de haute performance d'O3b mPOWER se distingue par sa faible latence et ses standards ouverts, ce qui le rend idéal pour les besoins du secteur de l'énergie. Les caractéristiques uniques du système, telles qu'un débit montant (upload) élevé et la capacité de moduler la capacité entre les liaisons montantes et descendantes, offrent la fiabilité nécessaire pour gérer la quantité massive de données générées par les opérations des FPSO.
La demande de connectivité à haute capacité dans le secteur énergétique brésilien continue de croître à mesure que la numérisation de l'industrie progresse. La capacité de transformer des informations en temps réel en décisions plus rapides et plus intelligentes, entraînant des gains d'efficacité substantiels, est un facteur crucial pour l'industrie pétrolière et gazière offshore.
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