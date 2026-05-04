Le directeur général de Chevron affirme que des pénuries d'approvisionnement en pétrole vont commencer à se faire sentir

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des citations et des détails) par Erwin Seba

Mike Wirth, président-directeur général de Chevron CVX.N , a déclaré lundi que des pénuries physiques d'approvisionnement en pétrole commenceraient à se manifester dans le monde entier en raison de la fermeture du détroit d'Ormuz, par lequel transitent 20 % de l'approvisionnement mondial en brut.

Les économies commenceront à se contracter, d'abord en Asie, à mesure que la demande s'adaptera à la baisse de l'offre alors que le détroit restera fermé en raison de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, a déclaré M. Wirth lors d'un débat organisé par le Milken Institute.

« Nous commencerons à constater des pénuries physiques », a déclaré M. Wirth, soulignant que l'offre excédentaire sur les marchés commerciaux, les pétroliers des « flottes fantômes » qui échappent aux sanctions et les réserves stratégiques nationales étaient en train d'être absorbées.

« La demande doit s'adapter pour répondre à l'offre », a-t-il déclaré. « Les économies vont devoir ralentir. »

L'Asie est la région la plus dépendante de la production pétrolière et des raffineries du Golfe, l'Europe étant susceptible d'être la prochaine touchée, a déclaré M. Wirth.

M. Wirth a noté que les États-Unis, exportateurs nets de brut, seraient moins touchés que d’autres régions du globe, mais que les effets finiraient par se faire sentir là-bas également. Il a souligné que la dernière cargaison de pétrole prévue en provenance du Golfe était en cours de déchargement au port de Long Beach, qui approvisionne Los Angeles et le sud de la Californie.

L'impact global de la fermeture du détroit d'Ormuz est « potentiellement aussi important que dans les années 1970 », a déclaré M. Wirth. Deux perturbations majeures de l'approvisionnement au cours de cette décennie ont ébranlé les économies du monde entier, entraînant un rationnement du carburant et de longues files d'attente aux pompes.

En raison de la fermeture du détroit d'Ormuz, Spirit Airlines a fait faillite ce week-end, le coût du kérosène ayant grimpé en flèche dans un contexte de resserrement de l'offre.