Le directeur général de Broadcom voit dans le financement un obstacle à la croissance de l'IA et qualifie les investissements dans ce domaine de “jeu de hasard”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour de l'article du 12 octobre, publiée le 13 octobre, pour ajouter une citation dans le troisième point)

Hock Tan, directeur général de Broadcom AVGO.O , a déclaré lundi que le capital constituerait le principal frein auquel l’entreprise serait confrontée à mesure que le développement de l’IA se poursuit, et a comparé une partie des flux d’investissement dans ce secteur au “jeu de casino”.

* Lors d’une table ronde organisée lundi à Singapour, M. Tan a indiqué que l’entreprise parvenait à surmonter les pénuries de plaquettes et de mémoire, mais que le capital constituerait le principal frein

* Il a ajouté que les laboratoires de pointe Anthropic et OpenAI ont démontré qu’ils pouvaient générer des revenus significatifs grâce aux derniers modèles déployés pour les assistants personnels basés sur l’IA

* “De nombreux investisseurs n’ont aucune idée de ce dans quoi ils investissent, mais nourrissent des attentes très extrêmes, pour finalement se rendre compte que cela s’apparente presque à un pari au casino,” a-t-il déclaré, interrogé sur l’impact des modèles d’IA moins coûteux