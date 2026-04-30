 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le directeur général de Bombardier considère que la scission d'Honeywell Aerospace est bénéfique pour la chaîne d'approvisionnement
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 19:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général du constructeur d'avions d'affaires Bombardier BBDb.TO estime que la scission de la division aérospatiale de Honeywell HON.O en une société distincte présente des avantages, et a ajouté que le fournisseur américain de moteurs et d'avionique avait amélioré ses performances au cours de l'année écoulée.

“C'est une décision qu'ils ont prise, mais j'apprécie toujours qu'une entreprise se concentre davantage sur son cœur de métier”, a déclaré jeudi le directeur général Eric Martel aux journalistes après la publication des résultats trimestriels du constructeur aéronautique.

“Nous considérons cela comme très positif.”

Les avionneurs et les grands fournisseurs aérospatiaux constatent une amélioration de la chaîne d'approvisionnement aérospatiale, mais des difficultés persistent en raison de pénuries de matériaux et de main-d'œuvre. La santé de la chaîne d'approvisionnement est surveillée de près, alors que les avionneurs commerciaux Boeing BA.N et Airbus AIR.PA , ainsi que les industries de défense, augmentent leur production simultanément.

Honeywell Aerospace, qui doit se scinder le 29 juin pour devenir une société distincte dirigée par le directeur général Jim Currier, a été confrontée en début d'année à des difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement qui ont affecté des produits clés, notamment les moteurs.

Honeywell se scinde en trois sociétés indépendantes spécialisées dans l'automatisation, l'aérospatiale et les matériaux avancés, et cède des actifs en prévision de cette scission.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AIRBUS
174,880 EUR Euronext Paris +0,15%
BOEING CO
228,950 USD NYSE +2,16%
BOMBARD -B- SUB VTG
1,130 CAD TSX 0,00%
BOMBARDIER INC CL B SUB VOTI
3,980 CAD TSX -3,16%
HONEYWELL INTL
214,3900 USD NASDAQ +1,94%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank