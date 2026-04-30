Le directeur général de Bombardier considère que la scission d'Honeywell Aerospace est bénéfique pour la chaîne d'approvisionnement

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Le directeur général du constructeur d'avions d'affaires Bombardier BBDb.TO estime que la scission de la division aérospatiale de Honeywell HON.O en une société distincte présente des avantages, et a ajouté que le fournisseur américain de moteurs et d'avionique avait amélioré ses performances au cours de l'année écoulée.

“C'est une décision qu'ils ont prise, mais j'apprécie toujours qu'une entreprise se concentre davantage sur son cœur de métier”, a déclaré jeudi le directeur général Eric Martel aux journalistes après la publication des résultats trimestriels du constructeur aéronautique.

“Nous considérons cela comme très positif.”

Les avionneurs et les grands fournisseurs aérospatiaux constatent une amélioration de la chaîne d'approvisionnement aérospatiale, mais des difficultés persistent en raison de pénuries de matériaux et de main-d'œuvre. La santé de la chaîne d'approvisionnement est surveillée de près, alors que les avionneurs commerciaux Boeing BA.N et Airbus AIR.PA , ainsi que les industries de défense, augmentent leur production simultanément.

Honeywell Aerospace, qui doit se scinder le 29 juin pour devenir une société distincte dirigée par le directeur général Jim Currier, a été confrontée en début d'année à des difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement qui ont affecté des produits clés, notamment les moteurs.

Honeywell se scinde en trois sociétés indépendantes spécialisées dans l'automatisation, l'aérospatiale et les matériaux avancés, et cède des actifs en prévision de cette scission.