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Le directeur général d'Authentic Brands Group estime que l'entreprise pourrait dépasser les 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2026 grâce à des acquisitions
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 00:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Supprime le mot « distributeur » du titre) par Arriana McLymore

Authentic Brands Group, propriétaire de Guess, prévoit de tenter à nouveau de s'introduire en bourse « prochainement », a déclaré mardi le directeur général Jamie Salter lors de l'événement Reuters Momentum AI à New York.

Salter, qui est également fondateur et président du groupe, a déclaré que la société était en avance sur son objectif quinquennal de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. « Si nous menons à bien les transactions sur lesquelles nous travaillons actuellement, nous dépasserons les 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires (d'ici la fin de l'année », a déclaré Salter lors d'une interview. « Nous avions indiqué à notre conseil d'administration qu'il nous faudrait cinq ans, mais je pense que nous atteindrons cet objectif bien plus rapidement que prévu. »

* Le groupe, propriétaire des marques Dockers et Brooks Brothers, devrait réaliser un chiffre d'affaires d'environ 38 milliards de dollars cette année en l'absence de fusions-acquisitions.

* Salter a déclaré que l'IA aidait l'équipe de développement commercial de l'entreprise à conclure davantage de transactions plus rapidement que les années précédentes.

* Authentic Brands Group concentre désormais sa stratégie de fusions-acquisitions sur les marques de divertissement pour enfants et l'hôtellerie.

* L'entreprise a déjà déposé deux demandes d'introduction en bourse. « Les deux fois, nous avons été rachetés pour un montant bien supérieur à celui prévu pour l'introduction en bourse », a déclaré Salter.

* Salter n'a pas donné de détails sur la date exacte à laquelle l'entreprise prévoit de déposer une demande d'introduction en bourse auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC). Il a déclaré qu'il prévoyait de diriger l'entreprise dans un rôle autre que celui de directeur général une fois que cela se produirait.

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