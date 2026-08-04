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Le directeur général d'Aramco affirme que toute interruption due à des attaques ciblées est rapidement résolue
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 08:50
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Saudi Aramco, Amin Nasser, a déclaré mardi que la production avait subi quelques interruptions à la suite des récentes attaques visant certaines installations, mais que le géant pétrolier d'État avait la capacité de remettre ses installations en service six fois plus rapidement que n'importe quel autre acteur du secteur.

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