Le CPC reprend les chargements de pétrole russe après une suspension due à des attaques de drones

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur la reprise des chargements du CPC)

Le Caspian Pipeline Consortium (CPC) a repris mardi ses chargements après les attaques nocturnes de drones ukrainiens, ont déclaré deux sources au fait de la question.

Le CPC a déclaré plus tôt qu'il avait temporairement suspendu les chargements de pétrole à son terminal russe de la mer Noire, près de Novorossiisk, en raison d'une attaque de drones ukrainiens qui avait endommagé son bureau.

Il n'a pas fourni d'autres détails, se référant à des déclarations antérieures sur ses opérations qui reprennent généralement une fois que les alertes aux raids aériens sont annulées.

Une source industrielle a déclaré que les opérations de CPC n'avaient pas été largement affectées.

L'oléoduc CPC est l'une des principales voies d'exportation du brut kazakh vers les marchés mondiaux, la plupart des volumes étant expédiés vers l'Europe et l'Asie. La Russie fournit également de plus petits volumes au système CPC.

Les actionnaires de CPC comprennent les grandes sociétés américaines Chevron CVX.N et Exxon Mobil XOM.N .

Les exportations de pétrole mixte du CPC ont été revues à la baisse en novembre, passant de 1,55 million de barils par jour à environ 1,45 million de barils par jour, selon certaines sources.

L'une des sources familières avec les chargements a déclaré que le plan d'exportation de novembre pourrait ne pas être achevé dans son intégralité en raison des multiples suspensions survenues ce mois-ci à la suite d'attaques de drones et de mauvaises conditions météorologiques.

Des représentants du gouvernement de la région de Krasnodar, dans le sud de la Russie, ont déclaré plus tôt sur Telegram que cinq tours d'habitation et deux maisons privées avaient été endommagées lors de l'attaque ukrainienne.

Ils ont ajouté que la chute de débris de drones avait déclenché des incendies sur deux sites et que les services d'urgence étaient en train de les maîtriser.

Quatre personnes auraient été blessées.

Des fragments de drone auraient également brisé des fenêtres et endommagé des bâtiments à Krasnodar, le centre administratif de la région. Une personne aurait également été blessée dans un village au sud de Novorossiisk.