Le coût du Mondial de football fait reculer le bénéfice du groupe M6 au premier semestre

( AFP / MARTIN BUREAU )

Le coût de la diffusion par M6 du Mondial de football a pesé sur le bénéfice du groupe au premier semestre, malgré des audiences record et des recettes publicitaires conséquentes, selon ses résultats financiers publiés mardi.

Le groupe M6 a ainsi engrangé un bénéfice net de 36,3 millions d'euros, en repli de 38,7% par rapport au premier semestre 2025.

Le résultat opérationnel courant consolidé a atteint 54,4 millions d'euros, soit un recul de 48,7% qui "reflète à parts égales l'investissement dans la diffusion de la Coupe du monde et le recul du marché publicitaire" en général, détaille le groupe audiovisuel dans un communiqué.

M6, chaîne gratuite, a diffusé 54 matches sur les 104 du tournoi.

L'investissement en valait la peine car la diffusion de cette compétition marque "un changement de dimension pour le groupe M6 auprès du public et des annonceurs", s'est félicité auprès de l'AFP son PDG, David Larramendy.

En matière d'audience, M6 a été la première chaîne nationale durant l'événement, du 11 juin au 19 juillet, pour la première fois de son histoire et elle a réalisé les dix meilleures audiences de l'année, à ce jour.

De plus, 4,2 millions de nouveaux comptes ont été créés sur sa plateforme M6+.

Le groupe se félicite aussi d'un "succès commercial spectaculaire", avec par exemple la "diffusion du spot [publicitaire] le plus long et le plus cher de la télévision française avant le match France-Sénégal", le 16 juin.

Il enregistre ainsi au premier semestre une "large surperformance" de ses revenus publicitaires vidéo par rapport au reste du marché qui souffre: +1% contre -9% pour le marché, hors groupe M6.

Au total, son chiffre d'affaires a grimpé de 1,8% pour atteindre 644 millions d'euros.

L'entreprise, dont l'actionnaire principal est le géant allemand Bertelsmann, avait créé la surprise en mars 2024 en raflant les droits des Mondiaux 2026 et 2030 à TF1, diffuseur historique de la compétition, qui les jugeait trop chers.

Selon des chiffres parus dans la presse mais non confirmés, les droits de diffusion pour ce Mondial auraient coûté à M6 120 millions d'euros.

David Larramendy avait prévenu en amont du tournoi que la chaîne allait "perdre de l'argent sur cet événement".

Désormais, "nous comptons capitaliser dans la durée sur l'attractivité inédite dont nous avons bénéficié lors de la Coupe du monde sur nos antennes grâce au lancement de nouveaux programmes, ainsi qu'au retour des grandes marques" comme les programmes "Les Traîtres" ou "Mariés au premier regard", a t-il ajouté.