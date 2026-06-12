Le cours de l'action Woodside cotée aux États-Unis s'envole après l'annonce de l'intérêt d'Exxon pour un rachat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 juin - ** Les actions cotées aux États-Unis du groupe australien Woodside Energy WDS.AX , WDS.N ont progressé de 8,35% à 23,55 $

** Exxon Mobil Corp XOM.N étudie actuellement des cibles d'acquisition potentielles, dont WDS, selon Bloomberg News, qui cite des sources proches du dossier

** WDS est l'une des nombreuses cibles qu'Exxon a évaluées, selon le rapport

** Woodside a refusé de commenter, Exxon n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters

** En incluant la hausse de la séance, WDS affiche une progression de 50,2% depuis le début de l'année