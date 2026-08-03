Le cours de l'action AstraZeneca s'effondre de 7 % après l'annonce de négociations avec Bristol Myers

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L'action d'AstraZeneca AZN.L a chuté de 7 % lundi, en début de séance, à la suite d'informations faisant état de discussions entre le géant pharmaceutique européen et la société américaine Bristol Myers Squibb BMY.N , ce qui a déconcerté les investisseurs et les analystes.

Une source proche du dossier a déclaré à Reuters que les deux entreprises avaient tenu des discussions préliminaires au sujet d’un éventuel rapprochement, qui pourrait donner naissance à l’une des plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde, avec une valeur combinée de près de 400 milliards de dollars, confirmant ainsi une information publiée précédemment par le Financial Times.

Les investisseurs et les analystes ont remis en question la logique stratégique de ce rapprochement éventuel, estimant que le plus grand laboratoire pharmaceutique britannique n’avait guère besoin, à première vue, d’une acquisition de cette envergure, malgré les avantages financiers potentiels.

“Une fusion avec Bristol n’a aucun sens, ni sur le plan stratégique ni sur le plan financier”, a déclaré Markus Manns, gestionnaire de portefeuille chez Union Investment, un actionnaire d’AstraZeneca. “De nombreuses méga-fusions passées ont détruit de la valeur et Astra n’a manifestement pas besoin de s’engager dans cette voie.”

Vendredi, AstraZeneca affichait une capitalisation boursière de 264,11 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, tandis que Bristol Myers était évalué à 133,41 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.