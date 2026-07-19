Le constructeur de moteurs à réaction CFM va investir 2 milliards de dollars pour accélérer les réparations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les retards dans les réparations ont entraîné l'immobilisation d'avions à l'échelle du secteur

* La coentreprise GE-Safran annonce qu'elle investit pour remédier aux goulots d'étranglement

* IndiGo devrait conclure une commande de moteurs CFM et un contrat de maintenance

* Aucune avancée dans les négociations sur les moteurs de THY liées à la commande d’avions Boeing

(Refonte de l'article avec les investissements dans la maintenance et ajout des négociations avec les compagnies aériennes) par Tim Hepher

Le constructeur de moteurs d’avion CFM a annoncé samedi qu’il allait investir 2 milliards de dollars sur cinq ans pour contribuer à atteindre les objectifs de réduction des délais de maintenance, dans le cadre des efforts visant à résorber les goulots d’étranglement du secteur des moteurs qui ont suscité les critiques des compagnies aériennes.

Le plus grand constructeur mondial de moteurs en nombre d'unités vendues a précisé que cette initiative de ses copropriétaires GE Aerospace GE.N et du français Safran

SAF.PA permettrait également d'accélérer les réparations ,d'aider les fournisseurs à améliorer leurs livraisons et de renforcer les stocks de pièces de rechange.

L’usure inattendue des moteurs à réaction les plus récents – une conséquence imprévue de leurs importantes économies de carburant – a entraîné une crise des réparations à l’échelle du secteur et cloué des avions au sol.

Le président de CFM, Gaël Meheust, a refusé de s’exprimer sur le différend opposant l’industrie des moteurs aux compagnies aériennes au sujet des prix, affirmant qu’il était important de prendre en compte l’ensemble des coûts pertinents ainsi que les performances des moteurs.

CFM, qui fabrique les moteurs du Boeing 737 MAX et est en concurrence avec Pratt & Whitney sur l’Airbus A320neo, a déclaré que le nombre d’immobilisations au sol dues aux moteurs était « quasi nul ». Pratt & Whitney a fait état d’une amélioration constante concernant les retards de maintenance et les problèmes de production.

ATELIERS DE RÉPARATION DES COMPAGNIES AÉRIENNES

L'investissement de CFM dans le marché des pièces de rechange intervient alors que les motoristes devraient se disputer de nouveaux contrats lors du salon aéronautique international de Farnborough , qui se tiendra la semaine prochaine , cherchant à attirer l'attention dans un contexte de commandes d'avions relativement modérées.

IndiGo, la plus grande compagnie aérienne indienne, pourrait choisir le moteur LEAP de CFM pour équiper 500 avions Airbus commandés précédemment, selon des sources du secteur.

L'accord devrait inclure son propre centre de maintenance, de réparation et de révision (MRO), à l'instar de la compagnie irlandaise Ryanair RYA.I .

CFM n’a pas souhaité faire de commentaires et IndiGo n’a pas pu être jointe.

Toutefois, rien n’indiquait pour l’instant une avancée décisive dans les négociations entre CFM et Turkish Airlines

THYAO.IS (THY), qui font de l’ombre à l’accord portant sur 150

Boeing 737 MAX annoncé par le président turc Tayyip Erdogan à Washington en septembre.

La compagnie aérienne avait alors déclaré que la commande de MAX, qui s’inscrit dans le cadre d’un ensemble plus large de 225 avions, serait subordonnée à des négociations concernant les moteurs.

Selon des sources du secteur, la compagnie souhaitait, quel que soit l’accord conclu, accéder au plus haut niveau du réseau d’assistance à plusieurs niveaux de CFM en devenant un « Premier MRO », rejoignant ainsi un petit groupe de transporteurs bénéficiant d’un accès privilégié aux technologies de réparation.

CFM n’a pas souhaité faire de commentaire. Turkish Airlines n’a pas immédiatement répondu à une demande de réaction.

CFM a également déclaré avoir obtenu l’autorisation d’une mise à niveau visant à améliorer la durabilité des moteurs LEAP-1B destinés au MAX dans des conditions climatiques difficiles, à l’instar d’une solution déjà disponible pour Airbus.

Il a réitéré son objectif d’une augmentation de 15 % des livraisons cette année.