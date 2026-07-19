Le consortium du pipeline de la mer Caspienne (CPC) annonce la suspension des chargements de pétrole à la suite d'attaques de drones contre des pétroliers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires du ministère de l'Énergie et du ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan, paragraphes 4-5 et 7-9)

Deux pétroliers ont été attaqués au terminal du Caspian Pipeline Consortium (CPC), au large de la côte russe de la mer Noire, a déclaré dimanche le CPC, précisant que les opérations de chargement de pétrole avaient été suspendues.

Les pétroliers ASIA et NISSOS IOS ont été attaqués pendant les opérations de chargement, a précisé le CPC. Le pétrolier ASIA a pris feu, mais l'incendie a été maîtrisé, a-t-il ajouté.

“Il n’y a eu ni blessés ni victimes parmi le personnel du CPC ou les sous-traitants. Il n’y a pas eu de marée noire,” a déclaré le CPC, précisant que les pétroliers restaient à flot.

Le ministère de l’Énergie du Kazakhstan a déclaré que les installations SPM (Single Point Mooring), à savoir les SPM-1 et SPM-3, n’avaient pas été endommagées.

“À l’heure actuelle, les opérations de chargement de pétrole brut au terminal ont été suspendues dans l’attente d’une évaluation complète des conséquences de l’incident,” a-t-il indiqué dans un communiqué. La CPC n’a désigné aucune partie comme responsable de l’incident. On a assisté au cours de la semaine dernière à une forte escalade des attaques menées tant par la Russie que par l’Ukraine contre le trafic maritime en mer Noire et en mer d’Azov.

Le ministère des Affaires étrangères du Kazakhstan a condamné dimanche les récentes attaques contre des pétroliers assurant le transport de pétrole via les infrastructures de la CPC.

“La République du Kazakhstan procède actuellement à une évaluation exhaustive des dégâts causés,” a-t-il déclaré.

“Une fois cette évaluation terminée, le Kazakhstan se réserve tous les droits prévus par le droit international pour protéger ses intérêts légitimes, y compris celui de demander une indemnisation intégrale pour les dommages causés.”

Le CPC est un oléoduc de 940 miles (1 510 km) reliant les gisements pétroliers kazakhs de la mer Caspienne au port russe de Novorossiysk, sur la mer Noire. Le pétrole chargé à Novorossiysk est ensuite acheminé par pétrolier vers les marchés mondiaux. Le CPC représente environ 80% des exportations de pétrole du Kazakhstan.