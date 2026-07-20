Allemagne: Les prix à la production ralentissent plus que prévu en juin

Le drapeau national allemand flotte au sommet du Reichstag à Berlin

‌Les prix à la ​production en Allemagne, un indicateur clé de l'inflation, ​ont ralenti plus que prévu ​en juin ⁠sur un an, montrent ‌les données publiées lundi par l'Office fédéral ​de ‌la statistique.

En rythme ⁠annuel, ils ressortent en hausse de 1,8%, après ⁠une ‌augmentation de 2,2% en ⁠mai et ‌alors que les ⁠analystes interrogés par Reuters ⁠s'attendaient en ‌moyenne à un ralentissement ​à ‌1,9%.

Sur un mois, les prix à la ​production ont reculé de 0,3%, ⁠alors que le consensus tablait sur une baisse de 0,2%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par ​Augustin Turpin)