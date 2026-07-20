 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne: Les prix à la production ralentissent plus que prévu en juin
information fournie par Reuters 20/07/2026 à 09:10

Le drapeau national allemand flotte au sommet du Reichstag à Berlin

Le drapeau national allemand flotte au sommet du Reichstag à Berlin

‌Les prix à la ​production en Allemagne, un indicateur clé de l'inflation, ​ont ralenti plus que prévu ​en juin ⁠sur un an, montrent ‌les données publiées lundi par l'Office fédéral ​de ‌la statistique.

En rythme ⁠annuel, ils ressortent en hausse de 1,8%, après ⁠une ‌augmentation de 2,2% en ⁠mai et ‌alors que les ⁠analystes interrogés par Reuters ⁠s'attendaient en ‌moyenne à un ralentissement ​à ‌1,9%.

Sur un mois, les prix à la ​production ont reculé de 0,3%, ⁠alors que le consensus tablait sur une baisse de 0,2%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par ​Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank