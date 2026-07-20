Inde: la police disperse une manifestation contre les fraudes aux examens

Des militants et sympathisants du "Parti du peuple des cafards" font face aux forces de l'ordre indiennes lors d'une manifestation demandant la démission du ministre de l'Education, à New Delhi, le 20 juillet 2026 ( AFP / Arun SANKAR )

La police indienne a dispersé lundi un cortège de plusieurs milliers de personnes qui marchait sur le Parlement à New Delhi pour dénoncer les fraudes aux examens universitaires et exiger la démission du ministre de l'Education, Dharmendra Pradhan.

Déployées en nombre, les forces de l'ordre ont chargé les manifestants à coups de matraque près de l'esplanade de la capitale où ils étaient rassemblés, a constaté un journaliste de l'AFP.

Réunis à l'appel du "Parti du peuple des cafards", un mouvement récemment créé en ligne, les protestataires voulaient rejoindre le Parlement fédéral, dont la session estivale a débuté lundi.

"Nous voulons que le gouvernement nous entende, pas qu'il nous fasse taire", a déclaré à l'AFP l'un des manifestants, K.M. Gulshan.

La police de Delhi avait indiqué dès dimanche que la marche était illégale et déployé d'importants moyens pour protéger Parlement et bâtiments publics.

"Toute personne qui contreviendra à cette interdiction est susceptible de poursuites pénales", a-t-elle rappelé sur les réseaux sociaux.

Les forces de l'ordre arrêtent une personne ayant participé à la manifestation organisée par le "Parti du peuple des cafards", demandant la démission du ministre de l'Education en Inde, à New Delhi, le 20 juillet 2026 ( AFP / Arun SANKAR )

Dès l'ouverture de la session parlementaire, le chef de l'opposition à la chambre haute du Parlement, Mallikarjun Kharge, a dénoncé l'utilisation de la force par la police pour disperser les manifestants.

"Le gouvernement essaie d'utiliser la force pour les faire taire", a-t-il déploré à la tribune. "Il s'agit là de l'avenir de centaines milliers de nos enfants".

"Ecouter les jeunes"

Des militants et sympathisants du "Parti du peuple des cafards" font face aux forces de l'ordre indiennes lors d'une manifestation demandant la démission du ministre de l'Education, à New Delhi, le 20 juillet 2026 ( AFP / Arun SANKAR )

Lancé en mai par un étudiant indien fraîchement diplômé aux Etats-Unis, le parti des "cafards" tente de fédérer la colère qui gronde en Inde contre les ratés et scandales qui affectent régulièrement les examens de l'enseignement supérieur.

En mai, une fraude a précipité l'invalidation d'un examen passé par plus de deux millions d'aspirants étudiants en médecine. Cette annulation a causé, selon les médias locaux, le suicide de plusieurs candidats.

Les "cafards" ont multiplié ces dernières semaines les rassemblements dans de nombreuses villes du pays et attiré beaucoup de jeunes qui ne se satisfont plus de ne pas trouver d'emploi à leur sortie de l'université, malgré la forte croissance économique du pays.

"Le Premier ministre Narendra Modi n'a pas jusque-là fait mine de beaucoup s'inquiéter pour la jeunesse du pays", a déploré lundi une manifestante, Shubhi Rao, 16 ans, venue protester avec cinq camarades.

"Notre pays mérite un gouvernement qui se préoccupe de ce que les jeunes ont à dire et est prêt à corriger ses erreurs", a renchéri un autre, Sumit Kumar, 18 ans, en espérant par sa présence "contribuer au changement".

Le mouvement des "cafards" a été rejoint dès sa création par une figure de la société civile indienne, Sonam Wangchuk, qui a entamé le 28 juin une grève de la faim pour appuyer ses revendications.

Libéré en mars après six mois de détention pour avoir manifesté pour l'autonomie de la région himalayenne du Ladakh, M. Wangchuk, âgé de 59 ans, a été hospitalisé de force samedi par la police alors que son état de santé suscitait de plus en plus d'inquiétude.

Son épouse, Gitanjali J. Angmo, a dénoncé une "détention illégale".

En réaction, le fondateur des "cafards", Abhijeet Dipke, a annoncé qu'il entamait à son tour une "grève de la faim illimitée".