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Budget 2027 : vers un nouveau recours au 49.3 ? "Le débat doit avoir lieu", plaide le ministre des Relations avec le Parlement
information fournie par Boursorama avec Media Services 20/07/2026 à 09:11

Sébastien Lecornu, à la tribune de l'Assemblée nationale (illustration) ( AFP / BERTRAND GUAY )

Sébastien Lecornu, à la tribune de l'Assemblée nationale (illustration) ( AFP / BERTRAND GUAY )

Ces derniers mois, plusieurs voix se sont élevées pour appeler à l'utilisation rapide de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire passer le budget, notamment François Hollande et Yaël Braun-Pivet.

Le budget 2027 passera-t-il une nouvelle fois après un recours au fameux 49.3 ? Le ministre des Relations avec le Parlement, Laurent Panifous, plaide pour que le débat ait lieu , espérant que la discussion fasse "émerger la solution" pour qu'il soit adopté, a-t-il indiqué dans une interview à Ouest-France dimanche 19 juillet.

"Certains voudraient brûler les étapes, et appellent dès à présent à utiliser l’article 49 alinéa 3. Je crois au contraire que le débat budgétaire doit avoir lieu, et qu’il permettra de faire émerger la solution pour que ce budget soit adopté. Respectons cette chronologie", affirme le ministre au quotidien régional. Le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale seront présentés le 30 septembre en Conseil des ministres, ce qui permettra de "démarrer le processus au plus tôt", précise-t-il. En 2024 et en 2025, la présentation du budget a été retardée en raison de l'instabilité gouvernementale.

"Nous bâtirons le compromis"

Si "le contexte est très différent", "la démarche est la même" que l'année dernière, où le gouvernement avait réussi à nouer un accord de non-censure avec le PS, au prix d'une suspension de la réforme des retraites : "le gouvernement propose un budget, et ensuite, nous bâtirons le compromis", assure-t-il. Plusieurs voix se sont élevées ces derniers mois pour appeler à l'utilisation rapide de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution pour faire passer le budget, dont celles de l'ancien président de la République et désormais député PS François Hollande, ou de la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet.

Interrogé par ailleurs sur ses intentions pour la présidentielle, Laurent Panifous, qui est membre de la Convention, le parti de l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, dit qu'il le soutiendra. "Dans le débat politique, il faut un candidat pour porter et incarner les valeurs de ce courant politique auquel j’appartiens", dit-il, estimant que ce candidat "capable de rassembler à gauche et au centre" pourrait aussi être Raphaël Glucksmann.

Sébastien Lecornu ferait aussi un "excellent candidat", lui qui a "su rassembler des gens différents pour nous sortir de la crise, ce dont ses prédécesseurs n’avaient pas été capables", dit-il en réponse à une question sur le Premier ministre.

Budget France

2 commentaires

  • 10:14

    Aucun problème avec le 49.3. Quand le RN sera bientôt au pouvoir il faudra aussi qu’il utilise cet outil institutionnel…

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