Le consortium du pipeline de la Caspienne (CPC) annonce la suspension des chargements de pétrole à la suite d'attaques de drones contre des pétroliers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires du CPC et du contexte du paragraphe 2)

Deux pétroliers ont été attaqués au terminal du Caspian Pipeline Consortium (CPC), au large de la côte russe de la mer Noire, a déclaré dimanche le CPC, précisant que les opérations de chargement de pétrole étaient suspendues.

Les pétroliers ASIA et NISSOS IOS ont été attaqués pendant les opérations de chargement, a précisé le CPC. Le pétrolier ASIA a pris feu, mais l'incendie a été maîtrisé, a-t-il ajouté.

"Il n’y a eu ni blessés ni victimes parmi le personnel du CPC ou les sous-traitants. Il n’y a pas eu de marée noire", a déclaré le CPC, précisant que les pétroliers restaient à flot. La CPC n’a désigné aucune partie comme responsable de l’incident. La semaine dernière a été marquée par une forte escalade des attaques menées tant par la Russie que par l’Ukraine contre le trafic maritime en mer Noire et en mer d’Azov.

La CPC est un oléoduc de 940 miles (1 510 km) reliant les gisements pétroliers kazakhs de la mer Caspienne au port russe de Novorossiysk, sur la mer Noire. Le pétrole chargé à Novorossiysk est ensuite acheminé par pétrolier vers les marchés mondiaux. La CPC représente environ 80% des exportations de pétrole du Kazakhstan.