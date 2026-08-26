Les Bourses européennes ouvrent majoritairement dans le vert

Les marchés boursiers mondiaux sont parvenus mercredi à battre quelques records ( AFP / Eric PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert majoritairement en hausse mercredi, soutenues par la baisse des prix du pétrole avant de nombreux rendez-vous dont les résultats de Nvidia, l'inflation américaine ou encore la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole en fin de semaine.

Dans les premiers échanges, Paris (+0,38%) et Milan (+0,30%) s'affichaient en petite hausse quand Francfort (+0,02%) et Londres (-0,03%) restaient à l'équilibre.

Euronext CAC40