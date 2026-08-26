 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Bourses européennes ouvrent majoritairement dans le vert
information fournie par AFP 26/08/2026 à 09:14
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Les marchés boursiers mondiaux sont parvenus mercredi à battre quelques records ( AFP / Eric PIERMONT )

Les marchés boursiers mondiaux sont parvenus mercredi à battre quelques records ( AFP / Eric PIERMONT )

Les Bourses européennes ont ouvert majoritairement en hausse mercredi, soutenues par la baisse des prix du pétrole avant de nombreux rendez-vous dont les résultats de Nvidia, l'inflation américaine ou encore la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole en fin de semaine.

Dans les premiers échanges, Paris (+0,38%) et Milan (+0,30%) s'affichaient en petite hausse quand Francfort (+0,02%) et Londres (-0,03%) restaient à l'équilibre.

Euronext CAC40

Valeurs associées

EURONEXT
163,2000 EUR Euronext Paris -1,21%
NVIDIA
213,0500 USD NASDAQ +2,19%
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
86,38 -0,76%
BIOPHYTIS
0,0852 +6,50%
CAC 40
8 482,61 +0,51%
2CRSI
27,7 +0,51%
HAFFNER ENERGY
0,574 +0,70%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank